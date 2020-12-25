الاردن: اعتقال صحفي استفسر عن لقاح كورونا

اعتقلت الاجهزة الامنية الاردنية الاعلامي جمال حداد ناشر موقع الوقائع الاخباري بعد ان نشر مادة صحفية قال فيها ان بعض المسؤولين في البلاد اخذو بقاح كورونا من دون الاعلان عن وصوله الى البلاد.

وطالب الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان الحكومه في التوقف الفوري عن ملاحقة الصحفيين والكف عن تكميم الأفواه التي مارستها الحكومه السابقه وعمقت من إجراءات ملاحقة وتوقيف الناشطين في اكثر من مناسبه واستغلالا لجائحة كورونا وأوامر الدفاع التي تستوجب موادها وتعليماتها ان تكون منسجمه مع خطاب الملك في عدم مسها لحقوق الانسان وحرية التعبير .

من العار الصمت في القضايا الحساسة.



فمن يقبل الصمت في قضية جمال حداد يقبل اغتصاب حريته وعرضه ووطنه، فكلها امور حساسة.#الحرية_لجمال_حداد pic.twitter.com/1L7kICPR5n — Nidal_Al_Amer (@N2L4Ever) December 25, 2020

واشار الملتقى الى ان الصحفي حداد احيل الى محكمة امن الدولة المختصة بقضايا الارهاب

من جهتها رفضت نقابة الصحفيين “التوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيد على الحريات”، مطالبة بالإفراج الفوري عن حداد.

وقال مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين في بيان ، بكل أسف قرار المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بتوقيف الصحافي جمال حداد، على إثر مادة صحافية نشرها في موقع "الوقائع" تناول فيها قضية أخذ مطعوم كورونا من قبل بعض المسؤولين دون إعلان رسمي بوصول المطعوم للأردن وبدء حملة التطعيم.

كيف تسمح الحكومة لنفسها بحبس صحافي وإحالته على محكمة أمن الدولة، فقط لأنه طرح سؤالا عما إذا كان لقاح كورونا وصل سرا وصُرف للمسؤولين قبل المواطنين.. بدل أن تلاحقوا الصحافيين، لاحقوا أولئك الذين أخفقوا في مواجهة الوباء وباعونا الوهم! #الحرية_لجمال_حداد pic.twitter.com/2u20nIVBJy — تامر الصمادي (@TamerSmadi) December 25, 2020

بدوره أوضح مركز حماية الصحافيين بالأردن (خاص) في بيان: “حاولنا التواصل مع الحكومة لإبلاغها قلقنا البالغ حيال ما تعرض له حداد، والاطلاع على حيثيات القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك”.

من جهته، أكد ائتلاف ناشري المواقع الإلكترونية الإخبارية رفضه توقيف الصحافيين قبل المحاكمة، وذلك خلال تصريح صحافي لرئيس الائتلاف ماجد القرعان على خلفية توقيف الصحافي جمال حداد اليوم من قبل المدعي العام على خلفية قضية مطبوعات.

كما أكد على أهمية حصول الصحافيين على المعلومات من مصادرها لمنع الاجتهاد ولدحض الإشاعات، والتعامل مع قضايا المطبوعات والنشر باعتبارها قضايا مدنية وليست جزائية، مشددا في ذات الوقت على أنه على الزميلات والزملاء الصحافيين الالتزام بمعايير ومواثيق العمل الصحافي وأخلاقيات المهنة، أثناء تأدية عملهم، وتوخي الدقة وعدم التعرض للأشخاص في خصوصياتهم.

و لم يصدر عن السلطات الأردنية أي بيان حول توقيف الصحافي حداد