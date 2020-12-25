الاردن: اعتقال صحفي استفسر عن لقاح كورونا

اعتقلت الاجهزة الامنية الاردنية الاعلامي جمال حداد ناشر موقع الوقائع الاخباري بعد ان نشر مادة صحفية قال فيها ان بعض المسؤولين في البلاد اخذو بقاح كورونا من دون الاعلان عن وصوله الى البلاد.
#لا_لحبس_الصحفيين #الحرية_لجمال_حداد— نُسيبة المقابلة || Nusaybah Al_Magableh (@NusaybahMagablh) December 25, 2020
( العاصفه الالكترونيه لمنع توقيف الصحفيين ) pic.twitter.com/BsuET8kCi1
وطالب الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان الحكومه في التوقف الفوري عن ملاحقة الصحفيين والكف عن تكميم الأفواه التي مارستها الحكومه السابقه وعمقت من إجراءات ملاحقة وتوقيف الناشطين في اكثر من مناسبه واستغلالا لجائحة كورونا وأوامر الدفاع التي تستوجب موادها وتعليماتها ان تكون منسجمه مع خطاب الملك في عدم مسها لحقوق الانسان وحرية التعبير .
من العار الصمت في القضايا الحساسة.— Nidal_Al_Amer (@N2L4Ever) December 25, 2020
فمن يقبل الصمت في قضية جمال حداد يقبل اغتصاب حريته وعرضه ووطنه، فكلها امور حساسة.#الحرية_لجمال_حداد pic.twitter.com/1L7kICPR5n
واشار الملتقى الى ان الصحفي حداد احيل الى محكمة امن الدولة المختصة بقضايا الارهاب
من جهتها رفضت نقابة الصحفيين “التوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيد على الحريات”، مطالبة بالإفراج الفوري عن حداد.
وقال مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين في بيان ، بكل أسف قرار المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بتوقيف الصحافي جمال حداد، على إثر مادة صحافية نشرها في موقع "الوقائع" تناول فيها قضية أخذ مطعوم كورونا من قبل بعض المسؤولين دون إعلان رسمي بوصول المطعوم للأردن وبدء حملة التطعيم.
كيف تسمح الحكومة لنفسها بحبس صحافي وإحالته على محكمة أمن الدولة، فقط لأنه طرح سؤالا عما إذا كان لقاح كورونا وصل سرا وصُرف للمسؤولين قبل المواطنين.. بدل أن تلاحقوا الصحافيين، لاحقوا أولئك الذين أخفقوا في مواجهة الوباء وباعونا الوهم! #الحرية_لجمال_حداد pic.twitter.com/2u20nIVBJy— تامر الصمادي (@TamerSmadi) December 25, 2020
بدوره أوضح مركز حماية الصحافيين بالأردن (خاص) في بيان: “حاولنا التواصل مع الحكومة لإبلاغها قلقنا البالغ حيال ما تعرض له حداد، والاطلاع على حيثيات القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك”.
من جهته، أكد ائتلاف ناشري المواقع الإلكترونية الإخبارية رفضه توقيف الصحافيين قبل المحاكمة، وذلك خلال تصريح صحافي لرئيس الائتلاف ماجد القرعان على خلفية توقيف الصحافي جمال حداد اليوم من قبل المدعي العام على خلفية قضية مطبوعات.
كما أكد على أهمية حصول الصحافيين على المعلومات من مصادرها لمنع الاجتهاد ولدحض الإشاعات، والتعامل مع قضايا المطبوعات والنشر باعتبارها قضايا مدنية وليست جزائية، مشددا في ذات الوقت على أنه على الزميلات والزملاء الصحافيين الالتزام بمعايير ومواثيق العمل الصحافي وأخلاقيات المهنة، أثناء تأدية عملهم، وتوخي الدقة وعدم التعرض للأشخاص في خصوصياتهم.
و لم يصدر عن السلطات الأردنية أي بيان حول توقيف الصحافي حداد
© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)