الاردن: اعتقال منتقبة خرقت حظر التجول لترقص في الشارع العام (فيديو)

اعتقلت السلطات الاردنية 392 شخصا لخرقهم حظر التجول الذي بدأ سريانه في المملكة السبت، بهدف منع انتشار فيروس كورونا، وكان من بينهم فتاة منتقبة ظهرت في تسجيل فيديو وهي تترجل من سيارتها وترقص في الشارع العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الاردنية في بيان انه جرى القبض على "فتاة خرقت حظر التجول وقامت بايقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة".

واوضح الناطق ان اعتقال الفتاة جاء بعد متابعة جهاز الامن العام لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله وهي ترقص في الشارع.

وكان رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز أصدر أمرا بمقتضى قانون الدفاع الذي جرى تفعيله في البلاد الاسبوع الماضي، وييقضي بحظر التجول في كافة أرجاء المملكة.

وقال الناطق إنه منذ بدء العمل بأمر حظر التجول الذي بدأ سريانه في الساعة السابعة من صباح السبت "ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة 392 شخصا" خالفوا هذا الامر.

واضاف أنه "جرى تحويلهم للمراكز الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وحدد رئيس الوزراء في أمر حظر التجول عقوبة مدتها السجن عاما بحق المخالفين، اضافة الى غرامة مالية.

وشدد الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام أنه "لن يتم التهاون مع انفاذ امر الدفاع وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الاجراء القانوني بحقه، مهيبا بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت اي ظرف كان".

وأعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر الجمعة، تسجيل 15 اصابة جديدة بمرض كورونا ليرتفع العدد الى 84 في المملكة.

