الاردن: اغتيال لواء متقاعد في وحدة مكافحة الارهاب

صورة متداولة لـ اللواء القتيل

قتل اللواء المتقاعد من دائرة المخابرات الاردنية اللواء حابس الحنيني، امام منزله في محافظة مادبا

وقالت مصادر امنية متطابقة ان مجهول اطلق 3 رصاصات على اللواء المتقاعد فاصابه اصابة قاتلة في الصدر حيث فارق الحياة على الفور

ووفق المصدر الامني فقد اصيب اللواء المتقاعد حابس "محمد سمير رزق الحناينه مواليد 1963 (متقاعد من المخابرات العامة) بثلاثة اعيرة نارية في منطقة الصدر اثناء وجوده في منطقة مأدبا طريق الفيصلية قرب قرية عفنان ووصل مستشفى النديم متوفي