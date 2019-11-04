الاردن: الأسيران اللبدي ومرعي يعودان قبل نهاية الأسبوع

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أنّ مواطنين أردنيين تحتجزهما إسرائيل "سيعودان إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع" الحالي.

وقال الصفدي في بيان لوزارة الخارجية: "تعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع. عملت الحكومة على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبد الله الثاني باتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر".



وطالبت الحملة الشعبية لإطلاق سراح هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، أمس الأحد، الحكومة الأردنية بعدم الإفراج عن الإسرائيلي الذي اعتقل، الأسبوع الماضي، خلال محاولة تسلل إلى الأردن قبل أن يُفرَج عن جميع الأسرى الأردنيين الـ23، وكشف مصير المفقودين لدى الإحتلال.

وقبل أسبوع، استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، للتشاور، احتجاجاً على استمرار إسرائيل باعتقال المواطنين الأردنيين. وقال وزير الخارجية، حينها، إنّه "في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر بإطلاق سراح المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللاإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى".

وحمّل الصفدي إسرائيل "المسؤولية كاملة عن حياة مواطنينا"، قبل أن يضيف: "سنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين".

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اللبدي توقف الاضراب

أعلن نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الاثنين، أن الأسيرة الأردنية هبة اللبدي (32 سنة) أوقفت إضرابها عن الطعام بعد 42 يوماً من الإضراب المتواصل.

ونقل نادي الأسير الفلسطيني عن المحامي رسلان محاجنة، محامي هبة اللبدي، أنها أعلنت وقف إضرابها عن الطعام خلال اتصال معه من عيادة سجن الرملة لأخذ موافقته، وذلك بحضور نائب السفير الأردني في تل أبيب.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أنّ الأسيرة اللبدي والأسير عبد الرحمن مرعي، وهما مواطنان أردنيان تحتجزهما إسرائيل، "سيعودان إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع" الحالي.