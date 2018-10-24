الاردن: الحكم على ابو انس الاندلسي بالسجن 9 سنوات

خطط ابتداءً لاستهداف الجنود الإسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية

قضت محكمة أردنية اليوم الأربعاء، بالسجن 9 أعوام على متهم خطط لعمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي، والجنود الأمريكيين في الأردن، لقناعته التامة باستباحة دمائهم.

وحسب لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة أمن الدولة الأردنية، فإن المتهم معروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أبو أنس الأندلسي، واعتنق منذ الصغر الفكر الجهادي غير المشروع المرتكز على القتل والإرهاب.

وتقول اللائحة إنه في "2017 شرع في الإعداد والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، متمثلاً ذلك بتنفيذ العمليات القتالية والعسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، والجنود الأمريكيين، واستهدافهم، لقناعته التامة باستباحة دماء الجنود الإسرائيليين، واستعداده لقتل أي إسرائيلي على الساحة الأردنية، ومشروعية قتل الجنود الأمريكيين حيثما تواجدوا".

وطبقاً للائحة "ولتحقيق ذلك، خطط ابتداءً لاستهداف الجنود الإسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية، باجتيازه الخط الحدودي الفاصل بين الأردن وإسرائيل، وإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين الموجودين في الجانب الإسرائيلي".