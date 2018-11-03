الاردن.. الرزاز يحارب الهدر في المال العام

رئیس الوزراء الأردني عمر الرزاز

طالب رئیس الوزراء الأردني عمر الرزاز جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بأخذ رأي وزارة المالية قبل توجهها لشراء الأثاث وكافة لوازمها.

وأكد الرزاز اليوم السبت على ضرورة الالتزام بتلك التعليمات لضبط عمليات الشراء والحركات المالية داخل كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، وخاصة بعد التأكد من صرف مبالغ كبيرة من المال من قبل جهات حكومية دون أي داع لذلك، ولضمان عدم تحميل الموازنة عبء أكبر.

ويأتي القرار بهدف ضبط عمليات شراء الأثاث واللوازم وغيرها من التجهيزات وضمان عدم تحميل الموازنة العامة أي عجوزات إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة كشف في تقريره الستين لعام 2017 عن الكثير من التجاوزات المالية في المؤسسات الحكومية، التي ساهمت في الأزمة الاقتصادية الأردنية الحالية.