الاردن: السجن لمنظر التيار السلفي

الطحاوي موقوف منذ 28 ديسمبر (كانون الأول) 2015

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأردن على منظر تيار السلفية في الأردن عبد شحادة الطحاوي، بالسجن تسعة أعوام، بعد إدانته بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم" خلال أحداث وقعت عام 2011.ّ

وأصدر قاضي المحكمة قراراً بالأشغال المؤقتة تسعة أعوام على الطحاوي بعد إدانته بـ"القيام بأعمال من شأنها التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي" في المملكة، وذلك خلال الأحداث التي وقعت في محافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) في ربيع عام 2011.

وفي 15 أبريل (نيسان) من عام 2011 شهدت محافظة الزرقاء أحداث عنف خلال تظاهرة نظمها التيار السلفي، للمطالبة باطلاق سراح معتقلين من التيار، وأدت الى إصابة 91 غالبيتهم من رجال الأمن.

وكانت المحكمة بدأت في أغسطس (آب) 2011 محاكمة 150 من السلفيين"، بينهم فارون من وجه العدالة، في قضية أحداث العنف التي رافقت تلك المظاهرة، ووجهت لهم تهماً عدة بينها "القيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، والتجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال شغب".

يشار إلى أن الطحاوي موقوف منذ 28 ديسمبر (كانون الأول) 2015.