الاردن.. الفايز رئيسا لمجلس إدارة مستشفى الاستقلال

شركة البلاد للخدمات الطبية تعتبر احدى أكبر الاستثمارات العربية في مجال السياحة العلاجية في الاردن

أعلنت شركة البلاد للخدمات الطبية / مستشفى الاستقلال عن انتخاب مجلس إدارة الشركة للدكتور نايف الفايز وزير الصحة الأردني الأسبق رئيساً لمجلس إدارتها خلفا للشيخ فهد العذل الذي كان على رأس مجلس إدارة الشركة خلال السنوات الماضية كما تم انتخاب تركي بن فهد العذل نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

وقدم مجلس إدارة شركة البلاد الطبية شكره لرئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ فهد العذل الذي أشار إلى أنه كان أحد الأسباب الرئيسية لاستعادة المستشفى لريادته وموقعه على خريطة السياحة العلاجية المحلية وأنه كان المشرف الرئيسي على انجازات المستشفى وحصوله على الاعتمادات والشهادات الدولية والمحلية واعتماده كمستشفى تعليمي وفوزه بجوائز السلامة العامة والضمان الإجتماعي وغيرها من التطورات التي حدثت في عهده.

مدير عام مستشفى الإستقلال السيد أحمد الأحمد أشار إلى أن هذا التغيير يعتبر طبيعياً ضمن سياسة الشركة وتم وفق قوانين وأحكام الشركات المساهمة العامة بما يضمن سلامة الاجراءات وحقوق المساهمين .

وأشار الأحمد أن التوجيهات المستمرة والخطة الطموحة التي انتهجها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ فهد العذل شكلت نقلة نوعية في مسيرة المستشفى وتطوره الملحوظ في الآونة الأخيرة واستعاد خلالها مستشفى الإستقلال اسمه الكبير في القطاع الطبي مؤكداً ان انتخاب الدكتور الفايز خلفا للشيخ العذل هو استمرار لهذا النهج السديد.

ويشار إلى أن الشيخ فهد العذل كان له العديد من الإسهامات والانجازات في إدارة مجموعة من الشركات الطبية والتجارية إضافة لتسلمه ميدالية جلالة الملك الحسين من الدرجة الأول إضافة لتسلم العديد من شهادات التقدير والجوائز على النطاق المحلي والإقليمي.

وتعتبر شركة البلاد للخدمات الطبية أحدى أكبر الاستثمارات العربية في مجال السياحة العلاجية في المملكة حيث يملك المستثمر السعودي الشيخ فهد العذل ما يزيد على 70% من أسهم شركة البلاد للخدمات الطبية.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للخدمات الطبية الدكتور نايف الفايز قد شغل منصب وزير الصحة في حكومة نادر الذهبي وحكومة سمير الرفاعي وهو يملك درجة الدكتوراة في جراحة الأعصاب حيث يشكل انتخابه على رأس مجلس إدارة شركة البلاد الطبية نقلة مميزة في الجانب الطبي لها .