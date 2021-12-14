الاردن: القبض على ابناء نائب سابق بتهمة ترويج المخدرات

اعلنت اجهزة الامن الاردنية القبض على عدد من الاشخاص بتهمة الترويج للمخدرات، وقالت انها داهمت مركبة تعود لابناء نائب سابق وضابط متقاعد في الجيش وايضا اشقاء وزيرة سابقة وذلك بعد مناوشات اسفرت عن اصابات.

بيان الامن العام

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم توقيف مركبة مساء يوم الإثنين الموافق 13-12-2021، في إحدى مناطق العاصمة عمان، وفي أثناء تفتيشها قام السائق ومن كان معه بمقاومة رجال الأمن، ما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن، وإصابة أحد الأشخاص ممن كانوا في المركبة.

وأضاف في بيان صحفي أنه تم فتح تحقيق بالحادثة وأشار إلى أنه سيتم تحويل القضية إلى القضاء العادل والنزيه للنظر بها وفق أحكام القانون.

والد المعتقلين: نثق بالقضاء

من جهته النائب الأسبق سليمان غنيمات والد العتقلين خلال اجتماع في منزله دعا له لبحث مجريات الاحداث ضم عددا من أبناء ووجهاء العشائر أن نجله يعمل في عمان، وعند عودتهم إلى السلط، تجاوز أحد أبنائه عند إشارة اضوئية وحدث سوء تفاهم بينه وبين دورية شرطة.

وتابع بأن دورية الشرطة طلبت من ابنه الاصطفاف على جنب الطريق، وعند تفتيش المركبة، وجدوا حبات من دواء "لاريكا"، مؤكدا أنها تعود له بسبب آلام في ظهره، إضافة إلى نجله الآخر الذي يأخذها بسبب "ديسك في ظهره.

وقال غنيمات "عندما وجد أفراد دورية الشرطة هذا الدواء قاموا بتوقيفهم الأمر الذي تطور ملاسنة ومشادة بين أبنائي ورجال الأمن ".

و أشار إلى أن أفرادا قاموا خلال المشاجرة باطلاق النار ما أدى إلى إصابة نجله، وعدد من الأشخاص ً".

وأكد غنيمات ثقته في القضاء الأردني على إحقاق العدالة حول الحادثة، داعيا في الوقت نفسه إلى عدم الالتفات للشائعات التي تهدف لاغتيال الشخصيات.