الاردن: اطلاق نار في عمان.. فيديو

بعد التحقيق واعتقال المنفذ تبين انه مخمور

تضاربت الانباء بشان اطلاق النار في العاصمة الاردنية بعد ظهر الاثنين

ففيما قالت مصادر امنية اردنية ان قوة من الامن العام طوقت منطقة الدوار السابع غرب العاصمة عمان بعد اقدام احد الاشخاص على اطلاق النار بشكل عشوائي، فان تقارير اعلامية منها موقع عمون الالكتروني افاد بالقبض على 3 مسلحين مطلوبين للقضاء كانو قد اطلقوا النار بشكل عشوائي مستخدمين سيارة نوع رينج روفر تحمل نمرة مزورة

من جهتها قالت قناة روؤيا الفضائية نقلا عن مصدر امني ان مطلق النار شخص واحد اعتقل على الفور وبعد التحقيق معه تبين انه مخمور واقدم على فعلته تحت تأثير الكحول واشارت الى انه تم تحويله الى الجهات المختصة