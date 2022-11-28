الاردن: الكشف عن هوية قتل بعد 20 عاما من ارتكابه جريمته

تمكنت فرق التحقيق في الاردن من الكشف عن هوية مرتكب جريمة شنيعة بعد نحو عقدين من ارتكابها حيث لقيت سيدة ثلاثينية حتفها بطريقة قاسية ، وقد اعلن عن القاء القبض على الجناة.

وفي التفاصيل قال قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الاردنية العقيد عامر السرطاوي إنّ فرق التحقيق في القضايا المجهولة في ادارة البحث الجنائي أعادت فتح ملف جريمة قتل وقعت في عام 2003 م وراحت ضحيتها سيدة ثلاثينية حيث تمكنو بعد اعادة البحث والتحقيق من القبض على احد الفاعلين.

وقال العقيد السرطاوي انه في العام 2003 وجدت جثة تعود لثلاثينية داخل برميل حديدي ومقيدة بالجنازير داخل عبّارة مياه شمال العاصمة عمان وتحديدا في منطقة صويلح وقد اغلق الملف من دون التوصل الى هوية القاتل او الجناة

وقال الناطق الاعلامي انه اعيد فتح الملف وتم الاستماع الى المقربين من الضحية حيث دلت الافادات الى الاشتباه بشقيقها، والقي القبض على احدهما الذي اقر باارتكابه للجريمة بالاشتراك شقيقه قبل عشرين عاماً واثر خلافات شخصية.

وقال انه تم اصطحاب الضحية خارج المنزل وإجبارها على تناول كمية كبيرة من الحبوب المخدرة لحين مفارقتها الحياة ليقوما بعد ذلك بربطها بواسطة جنازير ووضعها داخل برميل حديدي ووضعه داخل عبّارة مياه في منطقة صويلح .

اما عن القاتل الثاني فقد تبين انه يقيم خارج البلاد وقد جرى التعميم عليه