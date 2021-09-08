الاردن: الهيئة المستقلة للانتخابات ملتزمة بتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة

استغربت الهيئة المستقلة للانتخاب في الاردن اعداد مادة صحفية استقصائية صادرة عن شبكة أريج للصحافة الاستقصائية حمل عنوان " صوت ضائع .. مراكز الاقتراع الأردنية تميز ضد ذوي الاعاقة "، اعدتها الباحثة اسلام فريحات، قالت فيها ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة افتقدت للمرافق التي تخدم ذوي الاحتباجات الخاصة





التقرير لم يشمل كافة المعلومات

وقالت الهية في رسالة موجهة الى شبكة اريج وصل البوابة نسخة منها "ان التحقيق شهد عددا من المقابلات مع شخوص من ذوي الاعاقة والرد من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، واحتراما لمصداقية شبكتكم الموقرة ومهنيتها، ونظرا لاجتزاء تصريحات الناطق الاعلامي في الهيئة، وعدم شمولية التقرير لمختلف المعلومات نقدم لكم الحقائق ادناه، حيث أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد وضعت على سلم اولوياتها تسهيل مشاركة الناخبين من ذوي الاعاقة، التزاما بواجبها الوطني والاخلاقي، والتزاما بالتشريعات والتعهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الاردن، وهذا واجب الهيئة تجاه الجميع".

* التشريعات الخاصة بتسهيل مشاركة ذوي الاعاقة : خصصت الهيئة المستقلة للانتخاب بنودا محددة في التعليمات التنفيذية الخاصة بها لتسهيل مشاركة ذوي الاعاقة كما قامت بتدريب اللجان على ذلك تدريبا وافيا:

التعليمات الخاصة بجداول الناخبين : أفردت الهيئة بندا خاصا في التعليمات الصادرة عن مجلسها على النحو التالي : للناخبين ذوي الاعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع في مراكز الاقتراع لصعوبة الوصول اليها، تقديم طلب خطي لدائرة الاحوال المدنية لتغيير تلك المراكز بمراكز مؤهلة مخصصة لاستقبالهم



التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز: أفردت الهيئة فقرة مخصصة بتسهيل اجراءات الانتخاب لذوي الاعاقة وتشمل :

- تعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين المعوقين .

- يمارس الأشخاص المعوقون حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقا لذات الخطوات والاجراءات المنصوص عليها

- للأشخاص المعوقين وغير القادرين على ممارسة حقهم في الانتخاب بأنفسهم ممارسة هذا الحق بواسطة مرافقيهم وبحسب اختيارهم ممن يحق لهم الانتخاب

- إذا حضر لغرفة الاقتراع والفرز أحد الناخبين المعوقين او من غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم ولم يكن معه مرافق لمساعدته، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز مساعدته في المعزل وبشكل سري في التأشير على اسم او رقم او رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية وبالتأشير في المكان المخصص اسم او اکثر من اسماء المرشحين من القائمة التي اشر عليها وبحسب ارادة الناخب، ويسجل اسم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في الخانة المخصصة لاسم المرافق بانه قد قام بمساعدة الناخب في الاقتراع ( مرفق الرابط )



* التوعية والتثقيف :



حرصت الهيئة على تخصيص حملة توعية وتثقيف لذوي الاعاقة من خلال :

- طباعة قانون الانتخاب بلغة بريل وارساله الى كافة مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في توزيعه.

- استخدام لغة الاشارة في المواد الفلمية التوعوية المنتجة داخل الهيئة والتي تم بثها عبر مختلف وسائل الاعلام ( مرفق فيديو )

- تصميم ونشر مطويات تستهدف توعية ذوي الاعاقة بحقوقهم ( مرفق صورة المطوية )

- انشاء موقع الكتروني سهل الاستخدام من قبل ذوي الاعاقة ويقدم مختلف الخدمات لهم www.iec.jo

- عقد سلسلة من الندوات الحوارية في كل عملية انتخابية تستهدف المنظمات المعنية بذوي الاعاقة في كافة الدوائر الانتخابية ( مرفق مادة اخبارية )

- التوعية عبر الاعلام من خلال الاخبار الصادرة عن الهيئة والدعوات لذوي الاعاقة بتحديد المراكز الخاصة بهم من قائمة المراكز المخصصة لهم .

- انشاء مركز اتصال داخل الهيئة لغايات الرد على جميع الاستفسارات والملاحظات الواردة من ذوي الاعاقة، مرتبط مع الشركة المعنية بتقديم الخدمة وغرفة العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب، بهدف تقديم خدمات الترجمة الفورية بلغة الاشارة لذوي الاعاقة السمعية عن طريق التواصل المرئي وباستخدام تقنيات الفيديو.

- نشر وتعليق لوحات في مراكز الاقتراع والفرز كافة توضح الاجراءات الخاصة بهم في الاقتراع والفرز واولويتهم في الاقتراع والمواقع الخاصة باحتياجاتهم كدورات المياه المخصصة لهم والممرات الخاصة بهم.

- تم اعداد فيديو تدريبي وتوزيعه على مدراء مراكز الاقتراع والمتطوعين العاملين في الميدان تهدف الى نشر الوعي عن بروتوكولات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة

* مراكز الاقتراع النموذجية المخصصة لذوي الاعاقة :



وتؤكد الرسالة ان الهيئة المستقلة للانتخاب تحرص في كل عملية انتخابية على تخصيص مراكز الاقتراع المؤهلة والمعتمدة للاشخاص ذوي الاعاقة وعددها (23) مركزاً موزعة على الدوائر الانتخابية بمعدل مركز واحد لكل دائرة، وذلك بعد اتفاق مع لجنة مشتركة مكونة من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والمركز الوطني لحقوق الانسان، وجمعية ( انا انسان)، وكانوا على اطلاع لحظي على كافة الاعمال التي تنجز ميدانيا.

ووفق ما اكدت الهيئة فانها ملتزمة بدعوة الأشخاص ذوي الاعاقة لمراجعة دائرة الاحوال المدنية والجوازات وتقديم طلبات لإدراج أسمائهم ضمن جداول الناخبين في المراكز المخصصة لهم، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين، موزعة على الدوائر الانتخابية بمعدل مركز واحد لكل دائرة ( مرفق رابط الدعوة )

حيث تم تهيئة البيئة الخارجية من ارصفة ومداخل تمكن الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية الوصول الى اقرب نقطة متاحة للاقتراع داخل السور المدرسي، وتم تهيئة البيئة الداخلية للمركز بحيث يتم تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية والحركية والسمعية من ازالة كافة العوائق من خلال انشاء (رمبات ومسكات اليدين) وكشافات خارجية للاضاءة واشارات مواقف السيارات المخصصة لهم، كما قدمت الهيئة كل ما يلزم لتسهيل حركة المقاعد المتحركة لذوي الاعاقة الحركية كما تم تزويد هذه المراكز بمقاعد متحركة ومساعد للمشي لمن لا يملكهم، وتم ازالة العوائق للمكفوفين، كما تم تزويدها بتقنية الفيديو المرئي لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية.

كما تم تعيين مترجم لغة اشارة في كافة المراكز حيث تم التعاقد معهم من قبل المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تم نشر زاوية مخصصة في كل مركز نموذجي به متطوعين لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة، وتزويد كافة المراكز النموذجية المخصصة بمكبرات القراءة لضعاف البصر، واقلام خاصة لكبار السن وامراض الروماتزيم، علما أن الهيئة قد وفرت طابعة مخصصة لطباعة اوراق الاقتراع بلغة (بريل) ونظرا للحالة الوبائية وخوفا من نقل العدوى بناء على توافق أعضاء اللجنة المشتركة وتوصيات منظمة الصحة العالمية فقط تم تأجيل العمل بها.

وتم تأهيل كافة العاملين في غرفة الاقتراع على التدابير التيسيرية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة وتزويد غرفة الاقتراع بمعازل مخصصة لذوي الاعاقة، كما وفرت دورات مياه خاصة بهم في كل مركز اقتراع ( مرفق اسماء المراكز والصور لها )

* مراكز الاقتراع والفرز عامة :



وتضيف الهيئة المستقلة للانتخاب انها تحرص على اجراء كشف ميداني قبيل اي عملية انتخابية، وتضع معايير محددة لاختيار مركز الاقتراع والفرز، ومن أهم بنوده سهولة وصول ذوي الاعاقة الى هذا المركز، وإمكانية استخدام الطابق الاولي ان امكن وفق امكانات وزارة التربية والتعليم في تلك المنطقة، حيث ان الكشف الحسي يتم من خلال لجنة تتشكل من الهيئة المستقلة للانتخاب، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاشغال العامة ، والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ويتم العمل من خلال قائمة تحقق واضحة لكافة المعايير.

وحرصت الهيئة على تأمين كافة غرف الاقتراع وعددها ( 8061 ) غرفة بالاشارات التوعوية الخاصة بذوي الاعاقة ، كم حرصت على تزويدها بالمعازل الخاصة بذوي الاعاقة بعدد ( 10 ) الاف معزل مخصص، وتم تزويد كل مركز اقتراع وعددهم ( 1824) مركزا بجهاز حاسوب لوحي عدد (2) وبما مجموعه ( 4) الاف جهاز مزودين بخاصية الاتصال المرئي للمكفوفين بما يهدف الى تمكينهم من الاتصال بمركز الاتصال لتسهيل شرح عملية الاقتراع لهم او الاجابة على استفساراتهم . ( مرفق صور للمراكز )



أما بالنسبة لما ورد في مادتكم الصحفية الاستقصائية، فقد تحدثت الشابة هلا محفوظ عن أن معظم المراكز كانت صناديق الاقتراع في الطوابق العليا، وهذا غير دقيق وكنا نأمل من من أعدت التقرير ومن اشرف عليه الزيارة الميدانية العشوائية، حيث أن الطوابق العليا تم استخدامها فقط في المناطق التي لم تتوفر فيها مدارس لوزارة التربية والتعليم تساعد في استخدام الطوابق السفلى، وتم تجهيز كادر من المتطوعين في هذه المدراس لمساعدة ذوي الاعاقة على الوصول الى الطوابق العليا في حال وجود اسمائهم بها، وهذا ما تم .

أما بالنسبة لما ورد على لسان الناطق الاعلامي باسم المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، فهو من حيث المبدأ عضو في اللجنة المشتركة لتهيئة المراكز ولم يتقدم بأي ملاحظة من هذا النوع، وان اختيار المركز قد تم بتوافق من جميع أعضاء اللجنة ، حيث تحفظت اللجنة على اختيار مدرستين فقط وتم تغييرهما التزاما من الهيئة بتسهيل مشاركة ذوي الاعاقة.

وعن حديثه انه تم تسجيلهم في الطوابق العليا، فنؤكد أننا خصصنا مراكز نموذجية لمن يرغب، وقدمنا متطوعين لمساعدة ذوي الاعاقة في الوصول الى الطوابق العليا لمن لم يسجل في المراكز النموذجية، علما أننا قمنا بكل هذه الاجراءات بالتعاون مع المجلس الاعلى لذوي الاعاقة، وتم اتخاذ هذه الاجراءات نتيجة عجز المجلس عن توفير قاعدة بيانات في الاشخاص ذوي الاعاقة وطنيا رغم طلبنا منهم ذلك مرارا وتكرارا بصفته من اولويات عملهم، أما بالنسبة لما ورد على لسانه بخصوص حق اصطحاب مرافق لمبتوري الاطراف أو الصم أو غير القادرين على الكتابة، فقد نصت التعليمات التنفيذية على السماح لهم بدخول مرافق للمساعدة على الاقتراع ولم تردنا شكاوى من المجلس او غيره عن حالات منع لهم.



أما فيما ورد على لسان الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، فنؤكد انه مجتزا، ولم يتم ذكر كافة الحقائق، مما يجعلنا نتساءل ان كان التقرير مستهدفا الهيئة أم انه تقصير ممن أعده وأشرف عليه .

والخلاصة هي أن توزيع الناخبين من ذوي الاعاقة على مراكز الاقتراع والفرز قد لا يرقى الى مستوى الطموح والمأمول من قبل الهيئة ذاتها، وسبب ذلك الحصري يكمن في أن لا أحد ولا أي جهة رسمية أو خاصة تمتلك قاعدة بيانات تحوي على أسماء أصحاب الإعاقات أو توزيعهم الجغرافي، بالاضافة الى عدم تجاوب ذوي الاعاقة ذاتهم مع طلبات الهيئة بالقيام بإدراج اسمائهم في مراكز الاقتراع المهيئة كلياً لهم، رغم كل الاعلانات والدعوات الصادرة عن الهيئة للتقدم بطلب ليصار الى إدراج اسمائهم في الأماكن المخصصة.

ختاماً؛ إن الهيئة المستقلة للانتخاب وهي ترفق لكم عددا من كتب الشكر التي وردتها من مؤسسات المجتمع المدني لدورها في تسهيل مشاكة ذوي الاعاقة، لكانت تأمل من شبكتكم الموقرة مزيدا من المهنية والجهد في اعداد التقرير، والبحث عن الحقيقة كاملة، لا اجتزاؤها، بما يخدم الصحافة الاستقصائية الوطنية التي نريد ونشجعها معا، خدمة للاعلام الوطني والعملية الانتخابية.

رابط الدعوة للتسجيل في المراكز المخصصة

التعليمات التنفيذية

فيديو لقاءات حوارية توعوية مع منظمات مجتمع مدني معنية بذوي

رابط فيديو توعوي يحتوي لغة الاشارة