الاردن: انسحاب رئيس الحكومة بعد منعه الجلوس في مقعده

جلس النائب الاردني عماد العدوان في المقعد المخصص لرئيس الوزراء بشر الخصاونة في أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، الامر الذي دفع الخصاونة الى مغادرة الجلسة

نائب يحتل موقع رئيس الوزراء

وطلب رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات من النائب العدوان ترك المقعد المخصص لرئيس الوزراء غير أنه رفض الطلب ولم تفلح تهديدات العودات للنائب العدوان باتخاذ اجراءات قانونية

وقال، “هذا التصرف لا يليق بك كنائب، ولم نفتتح أعمال الجلسة بعد، أنت تريد تخريب الجلسة”.

وقام العودات بتأجيل افتتاح أعمال الجلسة الأولى لمدة نصف ساعة.

العدوان يرفض الاعتذار

وفي وقت لاحق قالت قناة رؤيا الاخبارية ان النائب عماد العدوان رفض الاعتذار لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بعد المشادات التي نشبت قبيل افتتاح جلة النواب الاولى في الدورة الاستثنائية صباح اليوم الاربعاء.

ووفق مقربون من النائب العدوان وافق النائب على الاعتذار لمجلس النواب، إلا أنه يصر على موقفه من عدم الاعتذار للرئيس الخصاونة.

وغادر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رفقة فريقه الوزاري مجلس النواب

اسعار المحروقات

وعاد مجلس النواب للانعقاد، واشارت وسائل اعلام اردنية ان ارتفاع اسعار المحروقات كانت سببا في رفض النائب عماد العدوان ترك المقعد المخصص لرئيس الوزراء

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد قررت السبت الماضي، رفع أسعار المحروقات لشهر آب بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تموز بمقدار 20 فلسا ليصبح 830 فلسا للتر وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1070 فلسا للتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، وارتفع سعر الكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.