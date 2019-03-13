الاردن: انطلاق أعمال الملتقى الثاني للقادة المجتمعيين

برنامج بناء مهارات القيادة والتنمية المجتمعية يقوم على دعم المجتمعات عبر تسهيل الحوار الهادف

انطلقت أعمال الملتقى الثاني للقادة المجتمعيين صباح اليوم الأربعاء برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات في فندق موڤمبيك - البحر الميت والذي تنظمه مؤسسة ميرسي كور - الأردن بالتعاون مع الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKAID.

ورحب مدير منظمة ميرسي كور - الأردن هنتر كيث في افتتاحية الملتقى بالضيوف والقادة الشباب من مختلف محافظات المملكة، وأشاد بقدراتهم وإمكانياتهم التي ساهمت في بناء مهارات القيادة والتنمية المجتمعية، وتمكين قنوات الاتصال بين أفراد المجتمعات المحلية وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية.

من جهته أعرب السفير البريطاني في الأردن إدوارد أوكدن عن فخره واعتزازه بدعم منظمة ميرسي كور منذ عام 2013، مضيفا أن "برنامج بناء مهارات القيادة والتنمية المجتمعية يقوم على دعم المجتمعات عبر تسهيل الحوار الهادف الى حل الصراعات، كما وتعد مشاركة القادة المجتمعين، بالإضافة الى الأردنيين والسوريين عامل أساسي ومهم من أجل الحد من الصراع المحلي والتوتر".

وأشاد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية محمد السوالقة بمخرجات البرنامج والقادة المجتمعيين، وقال "أنتم أساس التغيير، ونؤمن بما تعملونه وهو يتقاطع مع أهداف وزارة التنمية الاجتماعية"، وأضاف " نلاحظ أن التحديات التي تواجه المجتمع كبيرة، والقادة المجتمعيين سيلعبون الدور الأساسي للتصدي لهذه التحديات".

وأكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور ثابت النابلسي على أن "الوزارة ستسخّر كل طاقاتها وإمكانياتها لتقديم الدعم اللوجيستي للبرنامج، وأن مراكز الوزارة المنتشرة في محافظات المملكة ستكون مقرات للشباب والشابات القادة في برنامج القادة المجتمعيين".

ويأتي هذا الملتقى والذي تستمر فعالياته ليومين بعد النجاح الذي حققه برنامج بناء مهارات القيادة والتنمية المجتمعية والممول من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKAID، حيث عمل في أكثر من 35 مجتمع محلي منذ بدء الأزمة السورية، وقد شمل البرنامج مجتمعات محلية في شمال ووسط وجنوب المملكة الأردنية ضمن المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين بهدف تعزيز التماسك المجتمعي.

وضم البرنامج 616 قائداً وقائدة مجتمعيين للعمل مع البرنامج وتأسيس جمعية شبكة التماسك المجتمعي ومهارات التفاوض.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء أكثر من 41 مشروع بنية تحتية في المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين السوريين، و9 مشاريع لزيادة الغرف الصفية، وأكثر من 50 مبادرة مجتمعية تم إطلاقها وتنفيذها من قبل القادة الشباب والشابات.

ويضاف للإنجازات حصول 312 سيدة أردنية وسورية على تدريبات لتمكينهن اقتصادياً لبدء مشاريع مدرة للدخل، وأكثر من 230 فعالية ونشاط مجتمعي تم تنظيمها من قبل القادة الشباب ضمن المجتمعات المحلية، وقد شارك في فعاليات برنامج بناء مهارات القيادة والتنمية المجتمعية أكثر من 32 ألف مشارك ومشاركة من الأردنيين والسوريين حيث تنوعت الفعاليات بحسب المناطق المستهدفة والأولويات المجتمعية.

وسيساهم هذا الحدث في تعزيز العلاقات وتعزيز قنوات الحوار بين قادة المجتمع خاصة بين البالغين والشباب.