الاردن: انقاذ شخص من تحت انقاض #عمارة_اللويبدة

اعلن الامن العام الاردني عن تمكنه من انقاذ شخص من تحت انقاذ المبنى المنهار في منطقة اللويبدة وسط عمان وقالت فرق الانقاذ انها اخرجت شخص من تحت الركام بوضعية عامة جيدة

وانهار مبنى من 4 طوابق في العاصمة الأردنية عمان، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى محيط الحادث لإخلاء المحاصرين تحت الأنقاض. أمس الثلاثاء.

الامن العام : بحمد الله تمكن فريق الانقاذ اخراج شخص على قيد الحياة من تحت الانقاض#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/L2rmu4X7Lg — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 14, 2022

وقال عامر السرطاوي المتحدث باسم مديرية الأمن العام، في بيان، إن حصيلة ما تم التعامل معه من فرق الإنقاذ في العمارة المنهارة في عمان بلغ 5 وفيات بالإضافة الى 14 مصابا”.

وأضاف السرطاوي أن مديرية الدفاع المدني، من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث عن مفقودين آخرين.

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.