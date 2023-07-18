الاردن: اول حريق في الباص السريع

قالت مصادر اعلامية اردنية ان حريقا اندلع في احدى الحافلات المخصصة على السير في خط الباص السريع في الاردن وذلك في حادثة هي الاولى من نوعها منذ تسيير هذا الخط

ونقل موقع نبأ الاردن عن مواطنين وشهود عيان ان الحريق اندلع في الحافلة على الخط رقم ١٠٠ في شارع المدينة الرياضية في العاصمة عمان حيث تسللت رائحة الحريق الى الحافلة بشكل كثيف الامر الذي دعا الى انزال الركاب من الحافلة والعمل على التعامل مع الحريق الذي اندلع في محركات الحافلة بالاستعانة بـ مطفأة حريق من حافلة اخرى والمحلات التجارية المجاورة فيما نقل الركاب إلى حافلة أخرى لإكمال رحلتهم.

ونقل الموقع عن مصادر في امانه عمان الكبرى المشرفة على ادارة الخط "أن عطلاً بسيطاً وقع في محرك الحافلة أدى إلى قطع في أقشاط المحرك ونشوب حريق بسيط في المحرك، وتمت السيطرة عليه"

وشهد خط الباص السريع منذ تأسيسه عدة حوادث دهس او تصادم مع سيارات الا انها المرة الاولى التي تشتعل فيها النيران باحدى الحافلات