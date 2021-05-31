الاردن: تلقيح ثلث اللاجئين

تم تلقيح ثلث اللاجئين المؤهلين للحصول على لقاح كورونا “COVID-19” داخل مخيمات اللاجئين في الأردن

تؤكد المفوضية أن من بين 47 ألف لاجئ مؤهل للحصول على لقاح كورونا COVID-19 والذين يعيشون داخل مخيمات اللاجئين في الأردن، تلقى 13455 - يمثلون 30% من السكان المؤهلين - جرعتهم الأولى على الأقل من لقاح كورونا COVID-19.

على الرغم من أن مخيم الزعتري والأزرق والمخيم الإماراتي الأردني يضم حوالي 120 ألف لاجئ سوري، إلا أن استبعاد الأطفال دون سن 18 عامًا والنساء الحوامل من أخذ اللقاح يعني أن 47 ألف لاجئ فقط مؤهلون حاليًا للتسجيل والحصول على اللقاح. تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن كثب مع وزارة الصحة الأردنية لإطلاق حملة التطعيم منذ بداية العام. وقاد الهلال الأحمر الإماراتي حملة التطعيم في المخيم الإماراتي الأردني.

في 25 مايو/أيار، تم إعطاء اللقاح لـ 1558 لاجئٍ في يوم واحد داخل مخيم الزعتري. يعمل داخل المخيم مركزان للتلقيح وآخر في مخيم الأزرق.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 20 ألف لاجئ مسجلين حاليًا على منصة وزارة الصحة الأردنية المخصصة للقاح وينتظرون مواعيد التطعيم الخاصة بهم. تركز المفوضية في الأردن وشركاؤها حاليًا على زيادة الوعي بين أهل المخيمات المتبقين حول فوائد أخذ اللقاح وتشجيعهم على التسجيل.

قال دومينيك بارتش، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: "إن نجاح حملة التطعيم مرتبط إلى حد كبير بقرار الحكومة إدراج جميع الأشخاص على الأراضي الأردنية، من المواطنين واللاجئين". لكن لا يمكننا التوقف هنا. نحن بحاجة إلى المضي قدمًا حتى نضمن تلقيح جميع اللاجئين المؤهلين. هدفنا هو عدم ترك أي أحد خلف الركب - لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان ".

كما يتلقى اللاجئون الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين في المناطق الحضرية والمدن في الأردن لقاح كورونا COVID-19 بشكل مستقل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ببساطة عن طريق الاتصال بمراكز التطعيم المحلية الخاصة بهم عند حصولهم على موعد. أكد إدراج اللاجئين في الخطة الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا وحملة التطعيم مرة أخرى على الكرم الذي أظهره الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين. كان الأردن من أوائل الدول في العالم التي بدأت في إعطاء اللقاح اللاجئين في شهر يناير/ كانون الثاني.

تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن العمل عن كثب مع وزارة الصحة الأردنية لضمان حصول اللاجئين على اللقاح على قدم المساواة مع السكان المحليين وتشجع الجميع على التسجيل للحصول على اللقاح من خلال المنصة.