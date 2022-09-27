الاردن: توصية باعادة خدمة العلم الالزامية

دعا مجلس الاعيان الاردني (الغرفة الثانية في البرلمان التي يعينها الملك) الحكومة الى اعادة تفعيل خدمة العلم الالزامية

وناقش البرلمان الاردني في دورته الاستثنائية التي يعقدها 12 مشروع قانون وقانون معدل، أقر منها 8 ، منها معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

تاتي دعوة مجلس الاعيان الاردني في ظل الضغوطات الامنية على الحدود الشمالية المحاذية لدرعا السورية والمخاطر التي تزايدت مؤخرا جراء عمليات تهريب المخدرات التي تقف وراءها فرق وجماعات منظمة ومسلحة الامر الذي ينذر برفع مستوى عمليات التهريب والتي تشمل تهريب اسلحة ومتفجرات ايضا