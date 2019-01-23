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أوقفت نيابة أمن الدولة في الاردن الاربعاء، الوزير الاسبق منير عويس ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود على اثر قضية الدخان، بحسب ما ذكره موقع "عمون" الاخباري.

وقال الموقع ان النيابة قررت توقيف كل من :

الوزير الاسبق منير موسى عويس

مدير عام الجمارك اللواء المتقاعد وضاح الحمود

والمستشار السابق وهب العواملة

المقدم في الجمارك سالم الخصاونة

المقدم في الجمارك وائل الصمادي

ومسؤول في المناطق الحرة اسلام محي الدين عبد غيضان

واسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعا تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك وتهمة القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك

وتهمة التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية .

كما اسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما منير عويس ووهب العواملة بالاضافة للتهم السابقة جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية .

كما اسندت للمشتكى عليهما اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة والمقدم في الجمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان بالاضافة الى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات بوصفها جريمة اقتصادية .

وجاء توقيف النيابة للمشتكى عليهم في اطار اجراء التحقيقات من قبل نيابة امن الدولة في القضية والمشتكى عليه الرئيس فيها عوني مطيع واستكمالا للتحقيقات فقد تم استدعاء المشتكى عليهم والذين توافرت بحقهم الادلة القانونية الكافية لاحالتهم الى محكمة أمن الدولة حيث جرى استجواب المشتكى عليهم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة وتقرر بعد استجوابهم توقيفهم لدى مراكز الاصلاح والتأهيل.