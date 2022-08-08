الاردن: حالات الانتحار لدى الذكور ضعف الحالات عند الاناث

كشف رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن الدكتور رائد المومني بأن بلاده شهدت في النصف الأول من العام الحالي 65 حالة انتحار موضحا ان هذا العدد قريب من عدد حالات الانتحار الطبيعي في البلاد

وأوضح المومني لصحيفة "الرأي" الأردنية فقد غلب على معظم حالات انتحار هذا العام وسيلة الشنق، فكانت هناك 35 حالة انتحرت عن طريق الشنق، و 10 حالات سقوط، و 7 حالات إطلاق الرصاص،و 4 حالات لتسمم وتناول العقاقير، و 4 حالات حروق، و حالتا اختناق بالغاز، وحالة واحدة لكل من استنشاق مواد كيميائية وتسمم مبيد حشري وجرعة مخدرات.

وسلط المسؤول الأردني الضوء على أعمار حالات الانتحار والتي جاءت متفاوتة، وجاء أصغر عمر لحالة انتحار لذكر يبغ من العمر 13 عاما، وأكبر عمر للذكر أيضا 83 عاما.

وجاءت الفئات العمرية من العشرينيات والثلاثينيات هي النسبة الأكبر من هذه الحالات، فيما سجلت 36 حالة لها، أما أقل من عمر 20 عاما كانت هناك 9 حالات، وفئة الأربعينيات 12 حالة، والستينيات فما فوق 8 حالات.

وشهدت عدة محافظات حالات الانتحار بنسب متفاوتة، حيث وقعت 22 حالة في العاصمة عمان، و 10 حالات في إربد، و 7 حالات في جرش، و6 في السلط، و4 في العقبة، و 4 في الكرك، و4 حالات في الزرقاء، وحالة في المفرق، وحالة في مادبا، وحالتين في طب شرعي مستشفى الأمير حسين بن عبدالله، و4 حالات في طب شرعي مستشفى الأمير فيصل.

وبلغت معدلات الانتحار في الأردن في العام الحالي 65 حالة، منها 45 حالة من الذكور و 20 من الإناث، في حين بلغت العام الماضي لنفس الفترة 68 حالة، منها 49 حالة من الذكور، و19 من الإناث.

وأقر مجلس النواب الأردني عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام.

ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار (141 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، "لكل من شرع في الانتحار بمكان عام، بأن أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة".

وفق للقانون الذي أقره المجلس، فإن العقوبة تُشدد إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.

وكانت حالات الانتحار في الأردن قد سجلت ارتفاعاً عام 2020، لتصل إلى حالة انتحار كل يومين، بنسبة هي الأعلى منذ 10 سنوات.