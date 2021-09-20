ضجة بسبب حفل عمرو دياب وصداها يصل البرلمان الاردني

اشتد الجدل في الاردن بشان حفلة الفنان المصري عمرو دياب الذي سيحل ضيفا على حفل فني في مدينة العقبة جنوب البلاد المقرر إقامتها في منتصف أكتوبر المقبل، بعد ان وصلت تذكرة الحضور الى 300 دينار اردني اي ما يعادل 425 دولار

التذكرة اغلى من دخل الفرد الشهري

وقالت تقارير اعلامية اردنية ونشطاء ان تذاكر الحفلة نفذت على الرغم من السعر الباهظ لها، في الوقت الذي يعاني المواطن الاردني من ازمة اقتصادية خانقة فيما كانت الحكومة الاردنية تعلن ان ادنى دخل للفرد الشهري يجب الا يقل عن 280 دينار فقط اي اقل من سعر تذكرة الفنان المصري.

وقالت وسائل إعلام أردنية نقلا عن الشركة المنظمة للحفل، إن جميع تذاكر الحفل نفدت في وقت مبكر، علما بأن أسعار هذه التذاكر تتراوح بين 85- 300 دينار أردني (119- 423 دولارا).

نائب عن العقبة يطالب بالغاء الحفل

الصدى والاستغراب من نفاذ التذاكر في وقت قياسي دفع النائب الأردني عن محافظة العقبة حسن الرياطي، لمطالبة وزير الداخلية مازن الفراية، بإلغاء الحفل

وقال الرياطي في بيان له إن "الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقا واضحا لأوامر الدفاع وتجاوزا وتعديا على كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها".