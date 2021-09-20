ضجة بسبب حفل عمرو دياب وصداها يصل البرلمان الاردني

اشتد الجدل في الاردن بشان حفلة الفنان المصري عمرو دياب الذي سيحل ضيفا على حفل فني في مدينة العقبة جنوب البلاد المقرر إقامتها في منتصف أكتوبر المقبل، بعد ان وصلت تذكرة الحضور الى 300 دينار اردني اي ما يعادل 425 دولار
التذكرة اغلى من دخل الفرد الشهري
وقالت تقارير اعلامية اردنية ونشطاء ان تذاكر الحفلة نفذت على الرغم من السعر الباهظ لها، في الوقت الذي يعاني المواطن الاردني من ازمة اقتصادية خانقة فيما كانت الحكومة الاردنية تعلن ان ادنى دخل للفرد الشهري يجب الا يقل عن 280 دينار فقط اي اقل من سعر تذكرة الفنان المصري.
وقالت وسائل إعلام أردنية نقلا عن الشركة المنظمة للحفل، إن جميع تذاكر الحفل نفدت في وقت مبكر، علما بأن أسعار هذه التذاكر تتراوح بين 85- 300 دينار أردني (119- 423 دولارا).
نائب عن العقبة يطالب بالغاء الحفل
الصدى والاستغراب من نفاذ التذاكر في وقت قياسي دفع النائب الأردني عن محافظة العقبة حسن الرياطي، لمطالبة وزير الداخلية مازن الفراية، بإلغاء الحفل
وقال الرياطي في بيان له إن "الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقا واضحا لأوامر الدفاع وتجاوزا وتعديا على كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها".
بعد 15 دقيقة من فتح شباك التذاكر.. بيع كافة تذاكر حفلة عمر دياب في العقبة— معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) September 19, 2021
والله لو انه قاعد بنص السلط بغني ما
وصلته ...!!!! pic.twitter.com/1dF4331GxH
تذاكر حفلة عمر دياب في آيلة بالعقبة خلصو بعد ١٥ دقيقة من بدأ البيع. وهذا الكلام على الرغم من الاعتراض الكبير اللي صار على أسعار التذاكر اللي أرخص تذكرة فيهم ٨٥ دينار وأغلى تذكرة ٣٠٠ دينار 🤷🏼♂️— Gym Day 69 💪🏻 اللهم قوة (@aliialhasani) September 19, 2021
تيكت حفلة #عمرو_دياب في أيله العقبه بس بي ٣٠٠ دينار يا بلاش .— Ibtisam Al Manaseer🇯🇴l ابتسام المناصير (عباديه) (@IbtisamManaseer) September 15, 2021
يلا فرصه ننسى الأخطاء الطبية وانحدار المنظومة الصحية.
صحيح شو قال عمر دياب : pic.twitter.com/xJT0Fn2H2H