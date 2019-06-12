الاردن: حل القضية الفلسطينية سياسي وليس اقتصادي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن أي طرح اقتصادي لن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وحذر الصفدي المشارك في فعاليات ستوكهولم "من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي للصراع ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال وما ينتجه من معاناة وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني".

وشدد الصفدي على أن "غياب السلام العادل ... هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار".

وقال الصفدي : "أي طرح اقتصادي خارج عن السياق السياسي القائم على أساس حل الدولتين لن يحقق السلام الشامل الذي أعلنته الدول العربية هدفا استراتيجيا وفق مبادرة السلام العربية وقوانين الشرعية الدولية".

ومن المقرر أن تنظم الإدارة الأمريكية مؤتمرا في البحرين نهاية الشهر الجاري لبحث الجوانب الاقتصادية من خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" والمؤكد ان الامر سيتوقف عند النقطة الاقتصادية ولن يتطور اكثر من ذلك

ويؤكد الفلسطينيون أنهم لن يشاركوا في المؤتمر وأنهم لم يكلفوا أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني. كما يدعون جميع الدول العربية التي أعلنت موافقتها على حضور المؤتمر إلى إعادة النظر في مواقفها.