الاردن: حماية الصحفيين والحلول الإبداعية CMS يؤسسان "ميديا هب" لتطوير المحتوى الإعلامي

أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع شركة الحلول الإعلامية الإبداعية Creative Media Solutions-CMS بدء العمل لإطلاق حاضنة إعلامية (Media Hub) تسهم في مساعدة وسائل الاعلام على تطوير محتواها الإعلامي.

ويسعى هذا المشروع الى توفير بيئة حاضنة للإعلاميين والاعلاميات ومساحة للعمل تقدم الدعم الفني والتقني الذي يحتاجون اليه.

(ميديا هب) سيوفر ستوديو تصوير "غرفة خضراء"، واستوديو تسجيل صوتي، وكاميرات تصوير، وأجهزة كمبيوتر، وقاعات للاجتماع والتدريب.

ويعمل حماية الصحفيين مع CMS على إعادة تأهيل مقر جريدة الحدث سابقا والواقع على شارع الصحافة ليكون هذه الحاضنة.

مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أكد ان "ميديا هب" ستكون حاضنة ونقطة استقطاب للإعلاميين والإعلاميات وصناع المحتوى لمساعدتهم على تطوير محتواهم الإعلامي المكتوب والمرئي والمسموع وتقديم الدعم لصناعة صحافة مختلفة تعتمد على التحول الرقمي.

وقال منصور: ان الإعلاميين والإعلاميات وصناع المحتوى خاصة المستقلين يحتاجون الى مساحة يلجؤون اليها توفر لهم ما يحتاجونه لتنفيذ أعمالهم.

ونوه بأن هذه الحاضنة ستفتح أبوابها لطلاب وطالبات الصحافة والفنون البصرية وتتيح لهم ممارسة عملية تطبيقية لما يتعلمونه، بالإضافة الى انها ستستقطب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي ممن يهتمون بتطوير رسائلهم الإعلامية لتصبح أكثر جودة ومهنية واحترافية.

ورحب الرئيس التنفيذي لشركة CMS غسان الاسعد بالشراكة مع مركز حماية وحرية الصحفيين، مؤكدا ان هذه الخطوة ضرورية وملحة وستتمتع بالمرونة للتطوير والتوائم مع احتياجات سوق الاعلام.

وقال الاسعد ان شركته التي تملك الخبرة الواسعة في توظيف التكنولوجيا وتطوير المحتوى، حيث ستعمل على تجهيز مقر ميديا هب بأحدث التقنيات، وكذلك ستوفر الخبرات الضرورية لعمله وفعاليته وتطوره.

ومما يذكر ان مركز حماية وحرية الصحفيين تأسس عام 1998 ويملك خبرات واسعة في التدريب وبناء القدرات الإعلامية، وكان سباقا في إطلاق المبادرات التي تساعد الصحفيين على تطوير احترافهم المهني وتحمي حقوقهم.

في حين ان شركة الحلول الإعلامية الإبداعية Creative Media Solutions تأسست عام ٢٠٠٤ وتقدم حلول اعلامية متكاملة تبدأ من توفير التكنولوجيا، وتطوير المحتوى والاستشارات وهي حاصلة على علامة الجودة iOS في العمليات الإعلامية، وحائزة على عدة جوائز في المنطقة.