الاردن: خطيب جمعة يسيئ لقطر والاوقاف تنفي معرفتها به

نفت وزارة الاوقاف الاردنية معرفتها او صلتها بـ خطيب مزعوم لصلاة الجمعة كان قد اساء لدولة قطر على خلفية تنظيم بطولة كأس العالم، واكدت الوزارة الاردنية عدم معرفتها او صلتها به.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة في تصريح صحفي ان خطيب الجمعة "الذي ظهر في فيديو عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي وهو يوجه اساءات وانتقادات لقيام دولة قطر الشقيقة بتنظيم بطولة كاس العالم لعام2022، تابعا لوزارة الأوقاف الاردنية".

واكد انه وبعد التحقق من الفيديو تبين ان مصدره دولة شقيقة مجاورة، حاى ان الخطيب ليس اردنيا، مؤكدا ان القوانين والانظمة المعمول بها لدى وزارة الأوقاف تحظر أي إساءة لاي دولة شقيقة.

واشاد الدقامسة بالنجاح الذي حققته دولة قطر الشقيقة من خلال مونديال قطر 2022 واكد ان ما قامت به ابهر العالم بحسن تنظيمها ونال اعجاب الاردنيين على وجه الخصوص