الاردن: رئيس الاركان يجتمع بقادة الجيش على وقع الاحتجاجات
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، في الكلية العسكرية الملكية صباح الثلاثاء، قادة من مختلف المستويات والصنوف من مستوى قائد كتيبة فأعلى.
وشدد الفريق الركن فريحات على ضرورة الاستمرار ببقاء القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية واليقظة والحذر، مؤكدا أن الظروف المحيطة والتحديات ومجمل ما يجري داخليا وخارجيا يتطلب مزيدا من الحذر والوعي وتوقع الاحتمالات كافة.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "علينا أن ندرك أن بلدنا مستهدف ما يستدعي من الجميع تفويت الفرصة على كل المتربصين بأمن الأردن واستقراره ليكون دائما محط ثقة الجميع ويحظى بالمصداقية في التعامل مع كافة الدول والمنظمات الدولية".
وأشار المسؤول العسكري الأردني إلى ضرورة اطلاع الجنود من خلال القادة على مجمل ما يجري داخليا وخارجيا ليكونوا على إحاطة تامة بمجمل التحديات والتطورات والمتغيرات سواء الداخلية أو الخارجية في الإقليم والعالم.
وبين الفريق الركن فريحات أهمية دور القادة في الميدان وعلى مختلف المستويات وضرورة إيلاء مرؤوسيهم كل العناية والمتابعة والتعليم والتأهيل والتوعية ووضعهم بصورة الحقائق حتى لا يكونوا رهينة لما تتعامل به وسائل الإعلام وما تتناقله شبكات التواصل الاجتماعي.
اختيار المحرر
أهم العناوين
- الجيشان الهندي والباكستاني يتبادلان الاحتجاجات على الاشتباكات الدموية
- الاحتجاجات تتصاعد بسوريا والجامعة تخشى الحرب الاهلية
- ثورة الياسمين التونسية تحذير للطغاة العرب
- اصابة جنديين اسرائيليين على الحدود مع لبنان وحكومة شارون تحمل دمشق وبيروت المسؤولية
- الاردن يؤكد استضافة القمة الثلاثية والاسرائيليون والفلسطينيون يتبادلون مسؤولية ارجاء لقاء شارون- عباس