الاردن: رفع حظر التجول كليا وعودة الطلاب الى مدارسهم

انهى الاردن الأربعاء، جميع أشكال الحظر بعد 528 يوما من حظر التجوال ليلا في خطوة كان هدفها الحد من انتشار فايروس كورونا

رفع الحظر في الاردن

وبعد ان كان مفروض على المنشآت التجارية اغلاق ابوابها مع منتصف الليل حتى السادسة صباحا، بات بالامكان اليوم الاول من سبتمبر العمل على مدار الساعة

وكان القرار السابق يسمح للمواطنين الحاصلين على لقاحات التجول بشكل طبيعي اثناء فترة الحظر فيما تعتمد المطاعم على التوصيل الى المنازل، كما عاد طلاب المدارس الى التعليم الوجاهي في اول يوم تعليمي بعد سنتين متقطعتين بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد

المرحلة الثالثة

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين قال في تصريح صحفي إن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات (صيف آمن) ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء وتتضمن إجراءات المرحلة الثالثة إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم.

يذكر أن الأردن سجل حوالي 800 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحوالي 10 آلاف وفاة لغاية اليوم، بينما تعمل وزارة لصحة على تكثيف حملات التطعيم التي وصلت لحوالي 6 مليون جرعة.