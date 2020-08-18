الاردن: زوال الاحتلال الاسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي الثلاثاء، أن إعلان إسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ يشكل المتطلب الأساس لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع والتقدم نحو السلام العادل والشامل.

وأكد الصفدي في محادثات مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أن الاحتلال هو أساس الصراع وأن زوال الاحتلال وفق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل.

وأكد الصفدي وعريقات على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للقيام بتحرك فاعل لرعاية وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وفق القانون الدولي، وحذرا من أن بديل ذلك هو تعميق الصراع ونسف كل فرص تحقيق السلام العادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

وأكد عريقات تثمين دولة فلسطين قيادة وشعباً لمواقف المملكة الثابتة ودورها الرئيس الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وخصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة.

كما أكد عريقات أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم.

واستعرض الصفدي وعريقات التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وأكدا استمرار التشاور والتنسيق تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس.

