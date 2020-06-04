الاردن.. سلسلة خطوات لتخفيف قيود ردع كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية الخميس "خطة مراحل التعامل مع جائحة فيروس كورونا" والتي تضم سلسلة خطوات جديدة تأتي في سبيل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.

وأكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أثناء مؤتمر صحفي إطلاق "مرحلة جديدة مبشرة تنعكس إيجابا على فتح القطاعات وتسهيل الحركة"، مشددا على أن أولوية الحكومة تعود إلى صحة المواطن بالتوازي مع فتح القطاعات.

ولفت الرزاز إلى أن الإجراءات الجديدة ستنعكس بانفراج على فتح القطاعات، مشيرا إلى أنها تأتي بالتزامن مع رفع العزل عن مناطق في المفرق وغيرها من محافظات المملكة.

في الوقت نفسه، شدد الرزاز على ضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تصل البلاد إلى مستوى "منخفض الخطورة"، متعهدا بتفتيش موحد وشديد للقطاعات المسموح لها باستئناف العمل، دون تهاون مع المخالفين.

من جانبه، صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بأن الإجراءات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت القادم تشمل:

- رفع حظر التجول من الساعة 6 صباحا إلى 12 مساء،

- السماح لوسائط النقل العام بالتنقل بين المحافظات بسعة مقعدية 50%،

- السماح بالحركة من 6 صباحا و11 مساء يوميا،

- إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لحركة السيارات،

- فتح المساجد لكل الصلوات والكنائس،

- فتح دور الحضانة والمقاهي والمطاعم والفنادق والنزل السياحية والمواقع السياحية والطيران الداخلي،

- السماح بزيارة السجون ودور الرعاية.

وأكد الوزير عدم فرض حظر شامل خلال هذه المرحلة، مع الاستمرار بإغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال والنوادي الشبابية ودور السينما والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية وصالات الأفراح وبيوت العزاء والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات.

وستستمر الحكومة الأردنية في منع حركة كبار السن فوق 70 عاما ومن يعاني من أمراض مزمن