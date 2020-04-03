الاردن: ضبط نائبين خالفا حظر التجوال

اكد مصدر امني ان دوريات ونقاط الغلق ضبطت نائبين في اوقات مختلفة اليوم بعد ان خالفوا اوامر الحظر الشامل في العاصمة

وقال المصدر أن الدوريات ونقاط الغلق ضبطت النائبين " خالد البكار وحابس الفايز " في أوقات مختلفة بعد أن خالفوا أوامر الحظر الشامل في العاصمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما

وفرضت السلطات الاردنية حظرا شاملا اليوم الجمعة على جميع القطاعات وظهر وزير الاعلام امجد العضايلة في لقاء صحفي من منزله واكد ان الايجازات الاعلامية الحكومية لهذا اليوم ستكون من المنازل التزاما بالحظر المفروش على البلاد والذي جاء لاعطاء فرق التقصي الفرصة للعمل بشكل مريح وخوفا من قيام المواطنين بالخوج في نزهات ورحلات