الاردن: ضبط 40 شاب وفتاة في حفل داخل مزرعة

قامت القوة الأمنية بإلقاء القبض على القائمين على الحفل

قالت مصادر اردنية ان قوة امنية القت القبض على اكثر من ' 40 ' شاب وشابة في حفل اقيم داخل احدى المزارع في منطقة زي بمحافظة البلقاء القريبة من العاصمة عمان

وفي التفاصيل فقد أفاد مصدر أن معلومات وردت لدى قسم الأمن الوقائي في مديرية شرطة البلقاء بوجود حفل مختلط ' شباب وفتيات ' يقام داخل مزرعة بمنطقة زي بمحافظة البلقاء ، وبعد التأكد من المعلومات وتقنين الإجراءات ، تمت مداهمة المزرعة ، حيث تم ضبط حوالي '40' شاب وفتاة بعضهم في حالة سكر تام ، وأوضاع مخلة للآداب ، إضافة إلى أدوات منها السيوف والجماجم البلاستيكية التي تتطلبها اقامة بعض الطقوس في مثل هذه الحفلات المشبوهة .

والغت الحكومة الاردنية عدة حفلات مختلطة كما اعتقلت منظمي حفلات اخرى اعتبرتها اباحية وذلك خلال الاسابيع القليلة الماضية

وفي العملية الاخيرة قامت القوة الأمنية بإلقاء القبض على القائمين على الحفل ، والأشخاص الذين قاموا بالترويج وبيع التذاكر لهذا الحفل وتم اقتيادهم للمركز الأمني ، حيث تم إجراءات التحقيقات الامنية اللازمة تمهيداً لتحويلهم للجهات الإدارية والقضائية .