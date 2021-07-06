الاردن: طرد مدير السوق المركزي بعد طحن عربة عامل بجرافة

اصدر امين عام امانة العاصمة الاردنية "أمانة عمان الكبرى" يوسف الشواربة قرارا باعفاء مدير سوق الخضار المركزية من منصبه نتيجة فيديو متداول عبر مواقع التواصل لإتلاف عربة نقل خضار داخل السوق بطريقة "غير حضارية".

ووفق تقارير اردنية متطابقة فقد شكل الشواربه لجنة تحقيق بهذا التصرف غير الحضاري.

وقال البعض ساخرين أن هذه العرباية هي سبب الفساد والأحوال الاقتصادية السيئة والفساد المستشري في الوطن ، وقد تم القضاء على أس الفساد بعد تحطيمها.

الحمد الله ضبط فاسد كبير يعمل على عربة خضار في السوق المركزي وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة



اقسم بالله الواحد قرف البلد وسوق الله فراقها pic.twitter.com/JA75PSJ0XV — A7mad Balawneh (@Balawneh9) July 5, 2021

عمان: اتلاف عربة بطريقة غير حضارية

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة إن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة قرر إعفاء مدير سوق الخضار المركزية من منصبه وتكليف المدير التنفيذي للأسواق المهندس عبد المجيد العدوان بإدارة السوق بالإضافة لوظيفته جراء إتلاف عربة نقل خضار وفواكه داخل السوق بطريقة غير حضارية ولائقة.

ضبط مواطن يعمل على عربة خضار "غير مرخصه" في السوق المركزي وتم تشكيل الفريق التالي من امانه عمان لتدميرها#الأردن pic.twitter.com/sgjd9WqZiM — هلا العبادي🇯🇴💙 (@HalaZAlabbadi1) July 5, 2021

وأضاف: أن رئيس لجنة الأمانة قرر تشكيل لجنة تحقيق بهذا التصرف المرفوض وغير المبرر، بحسب موقع "خبرني".

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الطريقة والمبالغة في آلية إتلاف العربة المذكورة بعد أن تم ضبط مواطن يعمل على عربة خضار "غير مرخصة" في السوق المركزية.

واجتاحت التعليقات الغاضبة مواقع التواصل الاجتماعي ، اتهم فيها المعلقون اماة عمان باللاإنسانية في ظل الحالة المعيشية السيئة التي يعيشها من يسترزقون من خلال هذه العربايات.

تجاوزات سابقة

وهذه ليست المرة الاولى التي يسجل عمال امانة عمان تجاوزات خاصة خلال الشهر الماضي حيث تم تسجيل اتلاف بضائع للباعة المتجولين ورميها في الشارع في الوقت الذي كانت تشهد البلاد ارتفاع معدل للبطالة وركود اقتصادي كبير