الاردن: لن تعود الحياة لطبيعتها قبل حزيران

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الاردني أمجد العضايلة، إن القطاع العام في عطلة تنتهي الثلاثاء المقبل وأعتقد أن الحكومة ستمددها لأسبوع أو أسبوعين آخرين، ولن تكون عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة قبل شهر حزيران المقبل.

وأضاف العضايلة في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، السبت، أن الحكومة تدرس فتح وعزل محافظات لم تسجل فيها إصابات لإدامة الانتاج فيها.

وأشار إلى أنه من الصعب تحديد موعد محدد لاستئناف العمل في الوقت الحالي.

وبين أنه ” نجحنا إلى حد ما في محاصرة المرض وخاصة في محافظة إربد”.

وقال إن التفاؤل الأردني بهزيمة كورونا، يأتي نتيجة قلة الإصابات، ولغاية الساعة الـ 12 ظهراً لم نسجل أيّ إصابات جديدة.

ولم يسجل الاردن امس الجمعة اي اصابة وهي المرة الاولى التي يصل فيها الى هذه النسبة

اغلاق المساجد في رمضان

ورجح الناطق باسم وزارة الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية حسام الحياري، السبت،استمرار اغلاق المساجد خلال شهر رمضان المقبل، في حال وجود خطر من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف الحياري في تصريح لـقناة "المملكة"، أنّ قرار إغلاق المساجد الذي اتخذته الوزارة جاء لمنع انتشار فيروس كورونا و للحفاظ على حياة المواطنين.

وبين أنّ قرار الاغلاق وما ترتب عليه من عدم الصلاة فيه متوافق مع مقاصد الشريعة الداعية إلى حفظ النفس.

"أي قرار ستتخذه الوزارة بخصوص أنشطتها في شهر رمضان سيكون بالتنسيق مع خلية إدارة ازمة كورونا، ومبني على توصيات لجنة الأوبئة في وزارة الصحة"، وفق الحياري.

وأكد الحياري أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي لغاية الان، وهو ما يجري التشاور بخصوصه مع الجهات المعنية.

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قال إنّ "موضوع الخيم الرمضانية والسهرات الرمضانية كما كنا نشهد بالأعوام الماضية، لا أعتقد أنها ستتم هذا العام حتى موضوع الشعائر الدينية سيصدر وزير الاوقاف قراراً بشأنها ويعتمد هذا التعاون مع الأشقاء مع الدول العربية الدول القريبة من الأردن، وأقصد بالشعائر الدينية صلاة التراويح".