الاردن: مراكز التأهيل المجتمعي تتهم الاونروا بالانحراف عن مبادئها والانضمام للمؤامرة الاسرائيلية

اتهمت اللجان المحلية لمراكز التنمية المجتمعية الـ 24 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الاونروا- بالاعتداء على خقوق اللاجئين وهي التي وجدت في الاساس للدفاع عن تلك الحقوق ودعمها وفق الشرعية والقرارات الدولية.

بلال حمدان: الاونروا تتآمر على اللاجئين

واكد الناطق الرسمي باسم هيئة التنسيق العليا لمراكز التاهيل المجتمعي بلال حمدان ان جل ما تسعى اليه (الأونروا) هو دفع المراكز نحو العجز الكامل عن الوفاء بالتزماتها اتجاه المستفيدين من ذوي الاعاقة والمراة ومختلف شرائح المجتمع الاردني الواحد الموحد.

وتقول اللجان ان قرارات الامم المتحدة وشعاراتها حول حقوق الانسان بشكل عام، وحقوق الفئات الاقل حظا، تتناقض ما تقوم به الاونروا من ممارسات على ارض الواقع.

موقف اردني صلب في مواجهة المؤامرة

وقال بيان صادر عن اللجان المشار اليها ان هذه الاعتداءات والتجنيات جاءت باوامر اميركية واسرائيلية وهي الاطراف التي سعت خلال العقود الماضية لشطب تلك الوكالة وازالتها من الوجود كونها الشاهد على المأساة الفلسطينية، وهو ما تصدى له جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية الذي اتخذ موقفا صارما في دعم الوكالة وجهودها وعمل على جمع تبرعات ومساعدات من الدول المانحة.

وسردت اللجان المحلية لمراكز التنمية المجتمعية جملة التجاوزات التي قامت بها الاونروا، والتي اكدت تهربها من مسؤولياتها القانونية اتجاه مراكز التنمية المجتمعية، وادعاء ان هذه المراكز ليست تحت مظلتها القانونية ، كما اقدمت الانروا على وقف اصدار الكتب الرسمية عنها لاي جهة رسمية مثل البنوك والجهات المانحة والجمارك وغيرها، حيث اوكلت الامر الى دائرة الشؤون الفلسطينية ، وهي الكتب التي كانت تسهل عمل تلك المراكز

لا تفريط بحقوق اللاجئين



واكد بلال حمدان ان "مراكزنا تقدم خدماتها لكل من يحتاجها بغض النظر عن هويته وجنسه ودينه" وبعد قرارات واجراءات الاونروا اصبحنا امام خيارين: اما الاغلاق الذاتي، او التوجه كجمعيات خيرية لوزارة التنمية الاجتماعية، وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا، ونؤكد على اصرارنا على عدم التفريض بحقنا كاملا كلاجئين في وكالة الغوث الدولية والتي اسست اساسا لتقديم هذا الحق كوسيط مع الدول المانحة .

عقبات صنعتها الاونروا

واشارت اللجان المحلية لمراكز التنمية ان الانروا اوقف دفع رواتب الاخصائيين في المراكز مشيرة الى انها في السابق كانت تدفعها بشكل غير مباشر من خلال زيادة قيمة الدعم السنوي حيث يتم تجميع تلك القيمة ودفع رواتب الاخصائيين، الى جانب وقف الدعم المالي للمراكز الذي بات تحت رحمة تقديم مشاريع من اجل الحصول على الدعم،

كما ربطت الاونروا توقيعها على النظام الداخلي والذي استمر الاعداد له من موظفي المراكز وموظفي الاونروا انفسهم اشهر طويلة ، ربطت التوقيع على هذا النظام باقرار المراكز بتخلي الاونروا عن مسؤولياتها.

وقالت اللجان انه تم التلاعب بارض مخيم الوحدات والتي تم تخصيصها من الاونروا منذ العام 1996 كذلك محاولة تعطيل اللجنة العليا لمراكز التنمية المحتمعي الاربع والعشرين (10 مراكز تاهيل و14 مركز برامج نسائية)

برنامج مشبوه

ويتحدث الناطق الرسمي باسم هيئة التنسيق العليا لمراكز التاهيل المجتمعي بلال حمدان عن قناعة تامة بانحراف الاونروا عن الاهداف التي اسست لاجلها والمهمات الواجبه عليها نحو المشاركة ببرنامج مشبوه يهدف الى التخلي عن حقوق اللاجئين الفلسطينين وتوطينهم بعيدا عن ارضهم ووطنهم الذي طردوا منه قسرا .

وقال ان هذه التطورات تملي علينا وتدفعنا الى الثبات على مواقفنا لاسترداد حقوقنا لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، واعادة مراكزنا الـ 24 تحت المظلة القانونية لوكالة العوث الدولية بصفتها الشاهد على قضيتنا وعلى حقنا بالحياة الكريمة في مخيماتنا محطات الانتظار المؤقت حتى تتحقق عودتنا للقرى والمدن التي هجرنا منها حسب قرار هيئة الامم المتحدة رقم 194.

