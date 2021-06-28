الاردن: مركز الملك سلمان يدشن حملة صحية واجتماعية في مخيم الزعتري

دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية عبر فرعه في الأردن فعاليات اليوم الأول من الحملة التطوعية الخامسة

وشملت الفعاليات مشاركه متطوعين من المملكة العربية السعودية وكذلك بعض المتطوعين من الدارسين السعوديين في الجامعات الأردنية للمرة الأولى في برامج التطوع في مركز الملك سلمان

كما وشملت فعاليات اليوم الأول تدشين الدورة الأولى لصناعة الفخار ودورات في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي

وباشر بعض الأطباء المتطوعين الكشف على بعض الحالات في مجال العلاج الطبيعي والجلدية وصحة الفم.

جدير بالذكر أن هذه الحملة ستستمر إلى يوم الخميس القادم بما في ذلك فعالياتها في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي وتطوير مهارات المعلمين وكذلك بعض الأنشطة الخاصة بالاطفال في مخيم الزعتري.