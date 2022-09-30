الاردن: مسابقة بين الافراد والعائلات في لعبة "الشدة"

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اكثر من الفي مشارك التقوا في مسابقة التحدي للعبة الورق (الشدة) تستضيفها حاليا مجموعة من كافيها العاصمة الاردنية في مسابقة طريفة طغت عليها روح المنافسة والتحدي بين المتسابقين.

وتتضمن المسابقات عدة العاب شعبية منتشرة في المجتمع الاردني مثل الـ هند وتركس بانواعه وطرنيب وبناكل وغيرها من الالعاب الشعبية، ووفق المنظمون فقد كانت هناك مشاركة من الجنسين بالاضافة الى تنافس على مستوى العائلات ، وهو ما نشر اجواء عائلية لطيفة .

ينظم المسابقة الناشطان صالح محمد واحمد فزع اللذان اشادا بالاقبال على المسابقة فورالاعلان عنها .

وسجلت صفحة مسابقة التحدي للشدة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك اكثر من 2500 مشارك ومتابع فور تاسيسها

ويقول صالح محمد ان الملفت للانتباه اقبال الفتيات والعائلات على السابقة ، وسعيهم للفوز بالجوائز وان كانت جوائز رمزية عينية ومادية بسيطة حيث تتضمن بالاضافة الى الجوائز رحلة الى العقبة

واشار الى ان هذا هو الموسم الاول ، وكان عبارة عن تجربة ناجحة بكافة المقاييس وهو ما شجع للتحضير للموسم الثاني ومواسم اخرى تليهما.

وتقدم صالح محمد بالشكر الخاص لجميع المنظمين من المقاهي والكافيهات الذين ساهمو في تنظيم المسابقات، وتحدث بايجاب من روح التنافس والتسلية في صفوف المشاركين ونشر اجواء الصداقة والتعارف والمحبة والمنافسة الطريفة