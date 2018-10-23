الاردن مستعد للدخول بمفاوضات مع اسرائيل حول إستعادة الباقورة والغمر

وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي

أعلن وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ان بلاده على استعداد للدخول في مشاورات مع إسرائيل حول إستعادة اراضي الباقورة والغمر التي كان للدولة العبرية حق التصرف بها لمدة 25 عاما بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1994.

وقال الصفدي في مقابلة مع التلفزيون الاردني مساء الاثنين "نحن جاهزون ومستعدون للدخول في أي مشاروات تطلبها اسرائيل إن فعلت ذلك، نمتلك الحجة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع".

واضاف "اننا لم نتلق أي طلب رسمي لغاية الان للدخول في مشاورات".

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أكد الأحد أن بلاده أبلغت إسرائيل بأنها تريد استعادة أراضي الباقورة والغمر مؤكدا أن "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تبلغ الحكومة الإسرائيلية القرار الأردني معلنا "سنفتح مفاوضات حول احتمال تمديد الاتفاق القائم".

وقال الصفدي "الدول تتعامل عبر مذكرات رسمية وتواصل رسمي، فاذا ما بعثت اسرائيل بطلب للدخول في هذه المشاورات سندخل متسلحين في احقيتنا باتخاذ القرار الذي اتخذناه وضمن منهجيتنا الثابتة دائما في حماية حقوقنا ومصالحنا".

واكد الصفدي "سنتعامل مع هذه المشاورات بما يحقق القرار الاردني في إنهاء الملحقين وبما يحمي مصالحنا"، مشيرا الى ان "هذه الاراضي لم تكن يوما مؤجرة ولم يكن هناك تأجير".

وقال الصفدي "نحن مارسنا حقا قانونيا لنا في إتفاقية السلام التي وقعت قبل نحو 24 عاما والتي اتاحت في هذين الملحقين الحق في انهائهما، ونحن مارسنا وتصرفنا ضمن حقنا القانوني والسياسي، ومارسنا هذا الحق وتصرفنا ضمن حقنا القانوني والسيادي".

وحول ما اذا ستكون هناك ضغوط اسرائيلية، قال الصفدي "سنتعامل مع أي ضغط لمصلحة الاردن"، مشيرا الى ان "لكل قرار تداعيات".

وبحسب ملاحق اتفاقية السلام الموقعة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاما، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الاراضي قبل عام من انتهاء المدة.

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الاردن في محافظة إربد (شمال) تقدر مساحتها الاجمالية بحوالى ستة آلاف دونم. أما الغمر فمنطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالى أربعة كيلومترات مربعة.