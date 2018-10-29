الاردن: منع مؤتمر لمظمة مؤمنون بلا حدود

منع مؤتمر لمنظمة مؤمنون بلا حدود

قرر وزیر الداخلیة الاردني سمیر مبیضین، منع إقامة مؤتمر بعنوان "انسدادات المجتمعات الإسلامیة والسردیات الإسلامیة الجدیدة" لاحتواء جدول أعماله على فقرات تسيء للذات الإلھیة وفق تقديرات نشطاء ونواب

وكان النائب خليل عطية قد خاطب رئيس الحكومة عمر الرزاز بكتاب رسمي مستفسرا عن المؤتمر وقال ان اوراق العمل المقدمة في هذا المؤتمر تجعلنا نقف وقفه واحدة ونتساءل باستهجان هل هي محاور انسجمت مع احكام الشريعة الإسلامية وهل تم عرض المحاور على دولتكم ودرستم الموضوع بتركز عالي واهداف ونتائج المؤتمر هل تم دراستها ونقاشها ومدى انعكاسه على مجتمعاتنا المحافظة لا سيما ان احد المحاور تتحدث عن ( التاريخ الشعبي لولادة الله )

وتساءل عطية : هل هنالك جهات داعمه خارجيه وما الفكر الذي يحمله

وأثار إعلان المؤتمر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حیث دعا ناشطون لمنع إقامته، واعتبروا ان هناك إساءة بعض محاوره للذات الإلھیة، وتعارضھا مع القیم الدینیة للمجتمع الأردني.