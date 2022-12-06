الاردن: هل يخشى الاردن تنكر ارهابيين بزي سانتا كلوز "بابا نويل"؟

فرضت السلطات الاردنية الحصول على تصريح رسمي من وزارة الداخلية لاي شخص يرتدي الزي الرسمي لـ سانتا كلوز بابا نويل في احتفالات الكريسماس

ونقلت قناة رؤيا الاردنية عن أحد رجال الدين المسيحي توقعه بان هذا القرار يستندا إلى "تقديرات أمنية" تحسبا لوقوع اعتداءات خلال لاحتفالات بأعياد الميلاد وراس السنة

ونقلت تقارير اعلامية اردنية عن محافظ البلقاء فراس أبو قاعود قولة ان هذا شرط الحصول على موافقة رسمية سابقة لاستخدام الزي التنكري لـ"بابا نويل" إجراء "احترازي" بناءا على طلب من الكنائس، وذلك قبل أقل من شهر على عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ونقلت قناة رؤيا المحلية الاردنية عن المحافظ ابو قاعود أن هذا الإجراء جاء تحسبا لأي طارئ قد يقع، والامر لا يتعلق فقط بمنطقة الفحيص التي تقطنها غالبية مسيحية بل ان التعميم يسري على جميع الكنائس في الأردن والجهات الأهلية التي تعلن تنظيم احتفالات دينية.

وعزا المحافظ هذا الاجراء تفاديا لقيام بعض الاشخاص "غير معروفين وغير مرغوب فيهم للتنكر بزي "بابا نويل" وقال ان ذلك قد يسبب مشكلات

من جهته دعا متصرف لواء ماحص والفحيص سطام المجالي إلى ضرورة الحصول على الموافقات المسبقه منعا لاستخدام هذا الزي لأغراض أخرى من دون ان يحددها ، وقال ان الهدف هو التأكد من الأشخاص الذين سيقومون بارتداء الزي

وقال المجالي إن الهدف هو معرفة الذين سيقومون بارتداء الزي حتى تكون جميع الجهات داخل مدينة الفحيص على علم مسبق بشخصهم

ودعا المجالي في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية "بترا" أهالي مدينة الفحيص عدم إدخال أي شخص إلى بيوتهم أو أماكن احتفالاتهم متنكرًا بهذا الزي دون التأكد من شخصيته.

وهذه هي المرة الاولى التي يفرض الاردن اجراءات على احتفالات المسيحين في البلاد على الرغم من الهدوء الامني الذي تعيشة البلاد منذ سنوات

