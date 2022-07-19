الاردن وفلسطين تتهمان اسرائيل بافتعال ازمة جسر الملك حسين

اعلن وزير الداخلية الاردني مازن الفراية، إنه سيتم إيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ على جسر الملك حسين قريباً، فيما اكدت الحكومة الفلسطينية انها تعمل مع عمان لحل مشكلة الاكتظاظ متهمة الجانب الاسرائيلي بافتعال الازمة على الجسر الذي يصل الاردن بفلسطين

اسرائيل افتعلت المشكلة لدفع الناس لاستخدام مطار رمون

وقالت مصادر للبوابة ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفتعل ازمة في المنطقة الحدودية الاردنية الفلسطينية التي تسيطر على جانبها الفلسطيني لاستكمال الخطة الأمريكية الهادفة لدفع المسافرين عن طريق الجسر لاستخدام مطار رمون الذي افتتحة الاحتلال الإسرائيلي ولم يجلب مسافرين او نتائج مالية

وثارت ضجة اعلامية كبيرة نتيجة امتعاض المسافرين من الاردن الى فلسطين وبالعكس من عملية البطؤ في اتمام المعاملات والحديث يدور عن ساعات انتظار طويلة، في الوقت الذي تعاني المنطقة من درجة حرارة مرتفعة للغاية تزيد من معاناة المسافرين سيما وانها تقع في اخفض نقطة في العالم

الاردن: حل قريب لمشكلة جسر الملك حسين

وقال الوزير الاردني ان الحل سيكون من خلال تفويج عدد مسافرين بالقدر الذي يستوعبه الجانب الإسرائيلي، وافاد خلال جولة تفقدية صباح الثلاثاء، أنه سيتم تنظيم شراء “تذاكر الدور” مسبقا من عمّان وضمن عدد محدود يقدر بـ4500 مسافر فقط، على أن لا يذهب إلى المعبر إلا حامل هذه التذكرة.

الاستيعاب الاسرائيلي محدود

وأكد أن الجانب الأردني يواجه مشكلة رئيسة مع قدرة الجانب الإسرائيلي “القليلة جدا” في استيعاب أعداد المسافرين عبر جسر الملك حسين، موضحا أن الجانب الإسرائيلي يستوعب نحو 4 آلاف مسافر فقط من أصل 7 آلاف يتوافدون إلى الجسر يوميا.

وبيّن أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين يبحث والجانبين الأمريكي والإسرائيلي هذا الملف، حيث يتمثل المطلب الأردني باستمرار عمل المعبر الإسرائيلي حتى خروج آخر حافلة من الجانب الأردني.

فلسطين تتهم اسرائيل بافتعال الازمة

الى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إننا نتابع الأزمة التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني على معبر الكرامة، وسنعمل بالاتفاق مع الأشقاء في الأردن والطرف الإسرائيلي على إنهاء هذه الأزمة على المدى القريب. وأضاف اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية التي عقدت بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، “إن الأفضل هو أن يتم إنشاء مسارب للشاحنات وأخرى للمسافرين الفلسطينيين وعدم الدمج بينهم.

وفي وقت سابق قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن حكومة إسرائيل تتحمل مسؤولية الأوضاع الكارثية التي تحدث على معبر الكرامة “جسر الملك حسين” على الحدود الفلسطينية – الأردنية.

وأوضح الشيخ، في بيان مقتضب له اليوم الثلاثاء إنه تجرى اتصالات مكثفة مع الأشقاء في الأردن لإيجاد حلول لهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطنون الفلسطينيون في حركة تنقلهم، مطالبا إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه المعاناة.