الاردن يتجه الى الاغلاقات بعد تفشي كورونا

علقت الحكومة الاردنية التعليم الوجاهي في البلاد، في مؤشر يتجه الى المزيد من الاغلاقات مع تفشي فايروس كورونا حيث بلغ مستويات ثياسية خلال الايام الماضية، على الرغم من حظر التجول اليومي الذي يبدأ من العاشرة مساءا حتى السادسة صباحا الى جانب حظر تام ليوم الجمعة.

وقالت مصادر ان الحكومة بصدد اتخاذا اجراء بتمديد ساعات حظر التجوال والذي قد يبدأ على الساعة السابعة مساءا بعد ان تقرر تقليص الدوام الحكومي من 8 الى 6 ساعات يوميا

تعليق دوام المدارس في الاردن

وقال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس إنه تقرر “حرصا على صحة الطلبة والمعلمين تعليق الدوام الوجاهي والعودة إلى التعلم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة بما فيها رياض الأطفال اعتبارا من صباح غد الأربعاء وحتى إشعار آخر”. وأعيد فتح المدارس والجامعات في 7 فبراير للصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة فقط. وسجلت آلاف الإصابات بين صفوف الطلاب والمعلمين في الأسبوعين الأخيرين.

التحول الى التعليم عن بعد

وأضاف أبو قديس في إيجاز صحفي، أنه تقرر أيضا “إيقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المساقات التعليمية والتطبيقية، اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولغاية 1 أبريل 2021”.

وكان دوام الطلبة الجامعيين وجاهيا منذ الشهر الماضي يقتصر على بعض مساقات التعليم الجامعي التي تتضمن استخدام المختبرات والتطبيق مثل طلبة الطب والتشريح.

اجراءات اضافية خلال ساعات

من جهته، قال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة صخر دودين إن “تطورات الوضع الوبائي في المملكة تستدعي الحذر واتخاذ اجراءات اضافية”. وأضاف أن الحكومة “بصدد اتخاذ اجراءات احترازية وتقييدية أخرى”، ستعلنها خلال اليومين القادمين، مؤكدا انها “لم تكن تأمل الوصول الى هذه الاجراءات المشددة”.

مرحلة حرجة

وبين أن موضوع الحظر الشامل الطويل غير وارد، لأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل، وحتى لو ارتفعت الاصابات فإنه لن يكون هنالك حظر طويل الأمد، وسنمدد ساعات الحظر الليلي لتقييد حركة المواطنين، مع فتح باب التوصيل للمطاعم.

وقال دودين، إننا نمر الآن بمرحلة حرجة جدا، وان الجهات الصحية في الأردن تقول أننا اقتربنا من الوصول الى الذروة.

وأضاف دودين أن جزءا من الإجراءات الحكومية ستكون محددة بمدة واخرى ستكون لإشعار آخر، مضيفاً “لا نريد بأي شكل من الاشكال ان نضر المواطن، و أن حياة الأردنيين أولى الأولويات، ورزق الناس مهم جدا.”

اغلاق مراكز التدريب

كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام إغلاق جميع مراكز التّدريب المهني اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأربعاء وحتى الأوّل من نيسان المقبل. وأضاف دودين، أن الوضع الوبائي في المملكة، وفي العديد من دول الجوار والعالم، شهد تطورات مقلقة خلال الأيام الماضية فيما يخصّ الحالة الوبائيّة، بدليل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونسب الفحوصات الإيجابيّة، وأعداد الوفيات.

ارتفاع الاصابات في الاردن

وكانت الحكومة قررت في 24 فبراير إعادة فرض حظر التجول ايام الجمعة إثر ارتفاع عدد الاصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19.

وارتفعت أعداد الاصابات اليومية المسجلة في المملكة يوميا هذا الشهر. وسجل الثلاثاء 7072 إصابة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع اجمالي عدد الإصابات المسجلة الى 442 الفا و202 اصابة. كما سجلت 59 وفاة، ليصبح اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس إلى 5046 وفاة.

وكان الأردن اتخذ منذ مارس العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة وفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

كما أغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.