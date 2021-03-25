الاردن يتسلم أول دفعة من لقاح "سبوتنيك في" وطلائع "أسترازينيكا" تصل العراق

تسلم الاردن الأربعاء أول دفعة من لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لكورونا، ووصلت أول شحنة من لقاح أسترازينيكا البريطاني الى العراق، فيما فرضت سلطنة عمان حظر تجول ليلي لمواجهة الفيروس، وأرسلت سوريا دفعة ثانية من الأوكسجين الى لبنان.

وقال مدير برنامج التطعيم الوطني الأردني كامل أبو سل، إن وزارة الصحة "تسلمت الأربعاء أول دفعة من لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد".

ودعا أبو سل، خلال حديثه لقناة "المملكة" الخميس، المواطنين إلى التسجيل على منصة تلقي اللقاح والالتزام بالحضور لتلقيه"، موضحا أن وزارة الصحة سجلت تخلف أكثر من 1000 شخص سجلوا ولم يحضروا لتلقي اللقاح.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أنها "تعاقدت للحصول على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيكV" الروسي من ضمن تعاقدات تصل إلى 10.2 مليون جرعة تصل تباعا".

أول شحنة من "أسترازينيكا" للعراق

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس، وصول أول شحنة لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان، إن أولى وجبات اللقاحات عبر برنامج كوفاكس، وصلت إلى مطار بغداد الدولي، وتسلمها وزير الصحة، حسن التميمي، رفقة فريق من الوزارة، والصحة العالمية، واليونيسف.

وأعلنت منظمتا اليونيسيف والصحة العالمية في بيان مشترك "تسلم العراق 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، عبر برنامج كوفاكس".

وأضاف بيان المنظمتين أن شحنة أخرى قوامها 1.1 مليون جرعة من اللقاح ستسلم في الأسابيع القادمة البرنامج ذاته، وستستمر حتى تغطية 20 في المئة من سكان العراق قبل نهاية عام 2021.

و"كوفاكس" مبادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا، وتوفيرها للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.‎

وتعاقد العراق لشراء كمية إجمالية تبلغ 18 مليون جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" البريطاني، و"فايزر ـ بيونتيك" الأمريكي الألماني، و "سينوفارم" الصيني.

وكان العراق قد أعلن في الثاني من شهر آذار/مارس الجاري وصول أول دفعة من جرعات لقاحات كورونا إلى البلاد بلغت 50 ألفا من لقاح "سينوفارم"، منحة قدمتها بكين.

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 33 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما رصدت الإمارات 10 حالات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 33 وفاة و6 آلاف و513 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 4 آلاف و781 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 815 ألفا و605، منها 14 ألفا و128 وفاة، و732 ألفا و252 حالة تعاف.

حظر تجول ليلي في سلطنة عمان

الى ذلك، أعلنت اللجنة العليا لبحث تطورات أزمة انتشار فيروس ”كورونا“ في سلطنة عمان، اليوم الخميس، عن فرض حظر تجول ليلي في إطار جهود مكافحة كورونا.

ويقضي الحظر المنتظر بإغلاق كافة الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات في فترة الليل، وذلك بدءا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من يوم الأحد 28 مارس/آذار القادم، وحتى 8 أبريل/نيسان 2021 من يوم الخميس.

ووفق مانشرته وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها في ”تويتر“، فقد قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة ”التعليم عن بعد“، حتى يوم الخميس 8 أبريل 2021، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.

وأوضحت اللجنة العليا أن هناك ارتفاعا متصاعدا تزداد خطورته يوما بعد يوم لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وعدد المرضى في المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، مضيفة أن هناك توقعات بأن تكون الفترة، من الأول من أبريل/نيسان القادم ولغاية 31 مايو/أيار 2021، فترة صعبة وحرجة للغاية في وضع الجائحة في السلطنة.

وشددت اللجنة على أنها قد تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل، قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليّا خلال الفترة المذكورة؛ وذلك بهدف تجنب الأسوأ.

سوريا تمد لبنان بالدفعة الثانية من الأوكسجين

في الغضون، قال وزير الصحة السوري، حسن الغباش الخميس، إن الدفعة الثانية من الأكسجين وهي 25 طنا ستكون جاهزة بعد الظهر، لنقلها عبر الحدود لتزويدها إلى لبنان.

وكان وزير الصحة السوري، أعلن أمس الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد وجه بتأمين 25 طنا من الأكسجين دفعة أولى إلى لبنان، من أصل 75 طنا ستصل على مدار ثلاثة أيام.

وجاء الإعلان بعد لقاء الغباش نظيره وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، وقال الغباش للصحفيين بعد اللقاء إنه تلقى اتصالا يوم الثلاثاء من وزير الصحة اللبناني يشرح فيه الوضع الصحي للمرضى اللبنانيين المصابين بكوفيد ـ 19. "وطلب إمكانية المساعدة من الحكومة السورية بسبب النقض الحاد هناك".

10 وفيات بالإمارات و20 في فلسطين

الى ذلك، اعلنت وزارة الصحة الاماراتية تسجيل 10 وفيات وألفين و43 إصابة بالفيروس، فضلا عن تعافي ألفين و200 مريض.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 448 ألفا و437، منها ألف و466 وفاة، و431 ألفا و773 حالة شفاء.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الخميس، تسجيل 20 حالة وفاة، و2093 إصابة بفيروس كورونا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، إن 18حالة وفاة، و1539 إصابة، سُجلت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وحالتا وفاة و554 إصابة، في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى وجود 205 مصابين في غرف العناية المكثفة، إضافة إلى 69 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

