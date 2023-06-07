الاردن يحبط اول عملية تهريب مخدرات منذ قتل مرعي الرمثان

لاول مرة منذ شهر ايار ماي الماضي حيث الغارة الجوية التي اطاحت بـ مرعي الرمثان ابرز تجار المخدرات في الجنوب السوري والملقب بـ "إسكوبار" السوري تعلن الحكومة الاردنية عن احباط ادخال شحنة مخدرات من نوع كبتاغون الى المملكة

وقالت السلطات الاردنية انها احبطت عملية تهريب 67 كيلو غرام من مادة الكبتاغون على الحدود مع سوريا، واوضحت دائرة الجمارك الأردنية، أن عناصرها العاملة في مركز جمرك “جابر” الحدودي مع سورية اوقفت شاحنة اشتبهت في حمولتها وبعد الكشف عنها تبين وجود 400 ألف حبة كبتاغون بداخلها

وحسب المصادر فان الشاحنة اقتيدت الى جهاز الفحص بالأشعة وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة "فنية متقنة بإحكام داخل أرضية الشاحنة التي تم إعدادها خصيصاً لهذه الغاية".

وهذه هي المرة الاولى التي تعلن السلطات الاردنية فيها احباط تهريب مخدرات منذ الاطاحة بمرعي الرمثان احد اكبر تجار المخدرات وتصنيعها في الجنوب السوري والذي كانت عملياته تستهدف الاردن، وقد اودت الغارة الاردنية التي لم تتبناها الحكومة في عمان رسميا الى مصرع الرمثان وعائلته فيما تم تدمير مصنع للكبتاغون، وادت العملية في العمق السوري الى فرار كبار تجار المخدرات الى المدن الداخلية

وتتهم السلطات الاردنية ايران وحزب الله بالوقوف وراء عمليات التهريب بهدف رفد خزينتهم المالية لدفع مصروفات لعناصرهم واغراق دول الخليج بهذه المادةالقاتلة