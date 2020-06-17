الاردن يحتج على الاعمال الاسرائيلية قرب الاقصى

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، استمرار السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ضيف الله الفايز، في بيان اليوم، إن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص الأعمال في الحائط الغربي، مشيراً إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة كلّ شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن كلّ أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الاعمال فوراً.

وشدد الفايز على ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، محمّلاً إياها، كقوة قائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.