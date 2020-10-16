الاردن يدعو للضغط على الاحتلال وغانتس يتودد لـ عمان والقاهرة

أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن إدانة المملكة لموافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 4.9 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الصفدي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر" على أن القرار الإسرائيلي يمثل "خرقا للقانون الدولي وإمعانا في الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل".

ندين قرار إسرائيل بناء ٤٩٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خرقا للقانون الدولي وإمعانا في الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل. موقف دولي واضح في رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولي. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 16, 2020

تقوية العلاقات مع الاردن ومصر

في الاثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين إسرائيل والأردن ومصر قد "اهملت في السنوات الأخيرة"، معتبرا الاتفاق مع الإمارات سيجلب الازدهار والتعاون.

وأضاف غانتس أن الاتفاقية مع الإمارات التي صدق عليها الكنيست أمس، "ستجلب سياحة مزدهرة، وتعاونا اقتصاديا، وتعليما لقبول الآخر، كما ستؤدي إلى تعاون مدني، معلن وقوي".

ولفت أنه إلى أنه "إلى جانب الاتفاقات التي نجلبها مع بلدان بعيدة، من المهم أن نتذكر واجب تعزيز العلاقات وتقويتها مع جيراننا المباشرين، الأردن ومصر"، مشيرا إلى أن "هذه العلاقة لم تتقوى في السنوات الأخيرة، وربما تم تجاهلها بشكل يضر بمصالح إسرائيل".

وشدد غانتس على أن الوقت حان لتوسيع العلاقات مع مصر والأردن أيضا في المجالات الاقتصادية والمدنية، ما سيؤدي إلى إرساء السلام.

وصدق الكنيست، مساء الخميس، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة بأغلبية كبيرة، وصوت 80 نائبا إسرائيليا بالموافقة، مقابل 13 صوتا رافضا، وهم أعضاء القائمة العربية، وذلك في أعقاب أكثر من 8 ساعات من النقاشات.