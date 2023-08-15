الاردن يراقب مخالفات الناجحين في التوجيهي بالطائرات المسيرة

تبدأ ادارة السير الاردنية بتسيير طائرات مسيرة "دورنز" غدا الاربعاء لرصد المخالفات المرورية خلال فترة إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

واعلن الأمن العام عن اجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل او المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع اعلان نتائج الثانوية

وتعلن وزارة التربية والتعليم الاردنية مساء الأربعاء نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 – وهي مناسبة يتابعها ملايين الاردنيين نظرا لاهمية هذه المرحلة الدراسية الانتقالية في حياة الطالب الاردني

وغالبا ما يتخلل الاحتفالات بتلك المناسبة مواكب سيارات تعيق حركة السير بالاضافة الى اطلاق العنان لـ "زامور" السيارة بشكل مزعج قد يستمر الى وقت متأخر من الليل ، والاخطر هو اطلاق العيارات النارية والتي ادت في مناسبات مماثلة الى سقوط ضحايا بينهم ناجحين كانو يحتفلون بنجاحهم

ووفق موقع قناة رؤيا المحلي فقد أعلنت مديرية الأمن العام عن تخصيص الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات

ودعت مديرية الامن العام الجميع الى التعاون والإبلاغ انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها.