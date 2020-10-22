الاردن يرفع الحظر الشامل لمدة ساعة لصلاة الجمعة في المساجد

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن علي العايد، على تشديد العقوبات والغرامات على غير الملتزمين بإجراءات الحظر، خاصة لمن يكررها من أفراد ومنشآت.

وتصل مخالفة حين تكرارها من الأفراد 500 دينار والمنشآت 2000 دينار مع إغلاقها لمدة 14 يوما.

وأضاف العايد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه تم تشديد العقوبات والغرامات لضمان التزام المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي بعدم تقديم الأرجيلة داخل الصالات المغلقة، والالتزام بالتباعد بين الطاولات لمسافة مترين على الأقل، ووجود 6 أشخاص على الأكثر على كل طاولة.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل جميع مبالغ الغرامات المتأتية من مخالفات عدم الالتزام إلى حساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وحساب تبرعات وزارة الصحة بنسب يحددها معالي وزير المالية.

ومن جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن محمد الخلايلة، إنه سيتم فتح المساجد لصلاة الجمعة على أن يسمح بالخروج لتأدية الصلاة من الساعة 12:15 حتى الساعة 1:15 ظهرا.

وأوضح أن على المصلين الالتزام بارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة، والحفاظ على التباعد بمسافة كافية بين المصلين.

ودعا من هم دون الـ15 عاما إلى عدم ارتياد المساجد، وقال : “لا نريد للمساجد أن تكون سببا في نقل العدوى” .