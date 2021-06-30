الاردن يرفع مزيدا من قيود كورونا مع تحسن الوضع الوبائي

يرفع الاردن اعتبارا من الخميس، مزيدا من القيود التي جرى فرضها لاحتواء تفشي وباء كوفيد- 19، وذلك مع استمرار تحسن الوضع الوبائي بفضل عمليات التلقيح المكثفة ضد فيروس كورونا.

واعتبارا من الخميس، تدخل حيز التنفيذ المرحلة الثانية من خطة وضعتها الحكومة للوصول الى صيف آمن، والتي تتضمن تقليص ساعات الحظر الجزئي ساعتين لتبدأ عند الساعة 12 ليلا للمنشآت والواحدة بعد منتصف الليل للافراد.

كما ستعتبر شهادة التطعيم تصريحا للحركة خارج الاوقات المسموح بها للافراد، ويلغى الحظر الجزئي في المثلث الذهبي (العقبة البترا مخيمات وادي رم والديسي)، ويسمح بممارسة الاعمال فيها بطاقة استيعابية 100%.

وتسمح المرحلة الثانية لصالات الافراح ومنشآت تنظيم الحفلات بالعمل بطاقة استيعابية 50% وبحد اقصى 100 شخص بما في ذلك منطقة المثلث الذهبي.

كما سيعود عمل المؤسسات الحكومية بنسبة 100%، كما تفتح الملاعب الرياضية امام الجمهور بطاقة استيعابية 30%.

ووفق الخطة يسمح للمنشآت الصناعية العمل خارج اوقات الحظر بطاقة تشغيلية 100%، كما يسمح للمنشآت السياحية العمل بطاقة استيعابية 100% وبكامل مرافقها.

وبالتزامن، قررت وزارة الصحة خفض العمر المسموح به للتطعيم من عمر 18 سنة إلى عمر 16 سنة بمطعوم فايزر لمن يرغب بالتطعيم من هذه الفئة العمرية.

كما قررت الوزارة السماح للفئة العمرية من 40 سنة فما فوق تلقي المطعوم بدون موعد مسبق اعتباراً من يوم الجمعة القادم 2/7/2021.

وقالت الوزارة إنه تم ارسال 141 ألف رسالة للمواطنين لأخذ المطعوم اليوم، داعية المواطنين الذين وصلتهم هذه الرسائل التوجه لأخذ المطعوم.

وحتى الان، أُعطي 1.62 مليون كجرعة لقاح أولى وحوالي 550 ألف كجرعة ثانية، في الأردن.

أعلن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الخميس، وصول 1.4 مليون جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا خلال شهر أيار/مايو، وتوقع وصول 1.6 مليون جرعة الشهر الحالي، و1.6 مليون الشهر المقبل.

وتحدث البلبيسي عبر قناة المملكة عن توقع وصول 129 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا مصدرها (آر-فارم) الأسبوع المقبل، عدا عن وصول 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا فجر الخميس عبر مرفق كوفاكس، وستخصص الدفعتين للجرعات الثانية لمن تلقوا أسترازينيكا كجرعة أولى.

واعتبر أن الكميات التي ستصل من اللقاح كميات جيدة وكافية للوصول إلى الحد المطلوب وهو التطعيم بـ 3 ملايين جرعة في نهاية شهر حزيران/يونيو.

وسُجلت في الأردن 6 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و497 إصابة جديدة؛ لتصل حصيلة المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 750886 إصابة، وفق بيان وزارة الصحة الثلاثاء.وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9743 .

وأجري الثلاثاء، 21789 فحصا جديدا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.28%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 7.847488 مليون فحص.