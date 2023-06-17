الاردن يستخرج جثتي عاملتين نيباليتين لاحراقهما في بلدهما

وافق الاردن على استخراج جثتين لمواطنتين من نيبال توفيتا في المملكة العام الماضي وتم دفنهما من دون اعلام ذويهما حيث لم تتمكن الاجهزة المختصة من الوصول اليهم، كما لا توجد سفارة نيبالية في الاردن

ووفق موقع اخبار اليوم المحلي فقد وجه وزير الداخلية مازن الفراية مذكرة لنائب عام عمان حسن العبداللات يطلب فيها أستخراج رفاة مواطنتين من الجنسية النيبالية تم دفنهما في احدى مقابر المملكة العام الماضي

وقالت المذكرة ان "دفن جثيتهما في الاردن سبب صدمة شديدة لذويهم كون الطقوس الدينية لاجراءات الدفن في نيبال هي "الحرق"، ولا يمكن ان تكتمل الا بأستلام جثتيهما او بقيايا رفات الموتى، وذلك حسب تأكيد السفير النيبالي في القاهرة".

وحضر السفير النيبالي من العاصمة المصرية الى عمان حيث التقى مسؤولين في وزارتي الداخلية والعمل وطلب منهما ضرورة أستخراج الجثتين واستلامهما.

ووفق الاجراءات التي تحدث عنها وزير الداخلية الاردني فانه سيصار الى تسليم الجثتين الى السفارة النيبالية في القاهرة قبل ان يتم نقلهما لذويهما في نيبال لغايات حرقهما ومن ثم دفنهما.

وتعود الجثتين الى عاملتي منزل تم استقدامهما من قبل مكتبي استقدام، وقد فارقتا الحياة بشكل طبيعي، وقد رفض مكتبا الاستقدام التكفل بدفع نفقات أستخراج الجثتين تمهيدا لارسالهما الى نيبال، والتي تصل الى قرابة 10 الاف دينار