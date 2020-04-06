الاردن يسجل ادنى مستوى في عدد الاصابات

سجل الاردن يوم الاثنين اقل عدد من الاصابات بفايروس كرونا، واعلى عدد في حالات الشفاء فيما سجلت حالة وافاة واحدة

وأعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل حالة وفاة سادسة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانت من بين 4 حالات اكتشفت الاثنين.

وأضاف جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنّ الوفاة الجديدة في مستشفى خاص، حيث تم أخذ عينه للمتوفى ونتيجتها إيجابية.

وتابع "سجل اليوم في الاردن 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الاعداد إلى 349 إصابة، حيث توزعت، على "حالة مخالطة لزوجته وابنته قدمتا من ايطاليا، وحالة مخالطة لخطيبها الذي أصيب بالعدوى نتيجة مخالطته لمصاب لبناني الجنسية، وحالة مخالطة لمصاب، ويتم الآن عزل مخالطيها".

وأشار الوزير جابر إلى أنه "سجل اليوم شفاء 16 حالة من مستشفى الأمير حمزة لترتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 126 حالة، فيما تتواجد 217 حالة في المستشفيات وعي قيد العلاج".