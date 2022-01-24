الاردن يسجل اعلى حصيلة اصابات ويحذر: الاسبوع المقبل قاسي وبائيا

اعلنت وزارة الصحة الاردنية عن رقم صادم لعدد الاصابات بفايروس كورونا يوم الاثنين حيث وصل الى 11478 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 15 وفاة بالفيروس وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

عدد اصابات صادم في الاردن

واعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 15 وفاة و11478 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13088 وفاة و 1152526 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم، 22.98%، أما عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 49357 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 158 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 107 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 714 حالة.

اصابة وزير الصحة الاردني بكورونا

والاحد اعلن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة في الأردن رائد الشبول، ثبوت إصابة وزير الصحة فراس الهواري بفيروس كورونا وقال في تصريحات صحفية إن الفحص الدوري الذي تقوم به الوزارة لموظفيها أظهر إصابة الوزير فراس الهواري بكورونا، مشيرا إلى أن "الوزير لا يعاني من أي أعراض".

الذروة خلال اسبوعين

توقع الهواري زيادة الإصابات خلال الأسبوعين القادمين لبلوغ الذروة في الموجة الحالية، ثم البدء بالانخفاض السريع.

وبين أن “645 وفاة سجلت الأسبوع الفائت، 96% منها من غير متلقي المطاعيم المضادة لكورونا”.

وقال إن الإجراءات الحكومية ضمنت عدم تداخل موجتي دلتا وأوميكرون. ولفت إلى أن التخطيط منذ نهاية نيسان الماضي كان بالفتح المتدرج للقطاعات وتكثيف التطعيم له الدور الكبير في عبور الصيف بأمان والدخول إلى الفصل الدراسي الأول وإكماله وجاهيا.

وأشار إلى سرعة انتشار أوميكرون ما يعني في حال العودة بداية شباط إلى إصابات بين الطلبة والكوادر التعليمية ما سيؤدي إلى إغلاقها.

“ويصيب أوميكرون الفئات الأقل سنا، ويتسبب بدخولها إلى المستشفيات بشكل مضاعف”، وفق الهواري الذي أكد أن “الحماية منه بالمطاعيم وتجنيبهم التعرض للفيروس”.

وكانت وزارة الصحة الاردنية أشارت إلى تسجيل 2387 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1090081 حالة، مبينة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4556988 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4168651 شخصا.